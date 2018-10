Učitelji želijo boljše plače in ustrezno vrednotenje dela

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) opozarjajo, da so v Sloveniji plač e učiteljev na vseh ravneh izobraževanja slabše od povprečja OECD in tudi nižje od plač primerljivo izobraženih zaposlenih v drugih poklicih. Poleg tega so te plač e na vseh ravneh izobraževanja tudi slabše od povprečja v državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Peti oktober je bil kot svetovni dan učiteljev določen zato, ker so tega dne leta 1966 na posebni medvladni konferenci Unesca in Mednarodne organizacije dela sprejeli priporočila o položaju učiteljev, s čimer je bil narejen pomemben korak v prepoznavanju pomembnosti in odgovornosti učiteljskega poklica.

Tako publikacija OECD Pogled na izobraževanje 2018, ki primerja sredstva in delovanje izobraževalnih sistemov v 36 državah, izpostavlja, da je Slovenija v letih 2005–2015 zmanjševala delež BDP za izobraževanje, medtem ko ga za druge dejavnosti ni. Za to je leta 2015 iz proračuna namenila 8,5 odstotka BDP, še leto prej pa 8,7 odstotka. Država je javna sredstva za izobraževanje zmanjševala vse od leta 2005, ko je za to še namenila 11,5 odstotka BDP.

Ti podatki so sindikat še bolj utrdili v odločnosti, da takoj po nastopu nove vlade odločno vztrajajo pri svojih stavkovnih zahtevah, dokler jih ne uresničijo.

Svetovni dan učiteljev bo minil v znamenju več dogodkov, že včeraj pa so v Ljubljani podelili državne nagrade najbolj zaslužnim v izobraževanju. Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikaloje v nagovoru izpostavil pomembnost vlaganj v izobraževanje in raziskave, ki družbo peljejo naprej. "Zato bom vedno zagovornik teh vlaganj,"je dejal in se zavzel za avtonomijo učitelja.