Učni center Montessori na Brezovici za medgeneracijsko sodelovanje

"Se skupaj pogovarjamo, družimo in so presrečni, jaz pa tudi. To so spomini, moji otroci so že veliki, ane, ti so pa mejčkeni in to so veliki spomini," je dejala stanovalka Deos centra Notranje gorice Metka Nečemer. "Smo se tudi zmenili, da bom kdaj prebrala kakšno pravljico in sem jim jo tudi prebrala, tako da se že kar malo poznamo z otroki. Potem pa sodelujemo kar lepo," pa je dodala stanovalka Bogdana Močnik.

V prihodnosti bo zaživel učni center Montessori, ki bo združeval zasebno osnovno šolo, vrtec, družinski center in novo enoto Centralne knjižnice Brezovica.

"Verjamemo, da otroci rastejo drugače, kadar so v rednem stiku s starejšimi, bodisi v okviru družine, lokalne skupnosti, knjižnice ali prostovoljskih mrež. V teh odnosih se razvijejo sočutje, potrpežljivost, socialne veščine in občutek pripadnosti, vrednote, ki jih sodobna družba še kako potrebuje," je povedal generalni direktor učnega centra Montessori Miha Kranjc.

"Jaz verjamem, da prinaša ne le nam, ampak celotnemu našemu okolju, morda celo regiji, neko novo vsebino, neko dodano vrednost in mi bomo zagotovo po svojih močeh prispevali h temu, da kar najbolje zaživi," je pojasnil župan občine Brezovica Metod Ropret.

Vrtec in družinski center bosta svoja vrata odprla že septembra 2026. Osnovna šola pa bo v novem sodobnem kompleksu otroke sprejela v šolskem letu 2028/29. Njihov cilj je ustvariti šolo za skupnost, ki bo odprta, strokovna in srčna.

"Pri snovanju programa smo se odločili izključiti versko vsebino iz kurikuluma. Ta vsebina je namreč v slovenskem prostoru postala sinonim za pedagogiko Montessori. Tako smo se odločili, ker verjamemo v odprtost, spoštovanje različnosti in dostopnost za vse," je še dodal Kranjc.

Tako bo center po besedah župana v prihodnje postal center sobivanja, saj bo povezal vse od predšolske vzgoje do športnih in kulturnih vsebin, kot tudi aktivnosti za starejše.