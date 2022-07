Udar strele na grebenu med Rodico in Raskovcem poškodoval tuja planinca

Gorski reševalci GRS Bohinj so takoj po prejemu obvestila na klasičen način odšli proti poškodovanima. Aktivirali so tudi helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS Brnik, vendar je bilo njihovo posredovanje kasneje preklicano. Planinca sta namreč ob pomoči reševalcev lahko sama sestopila.

Huda ura nad Slovenijo v četrtek ni prizanašala niti v gorah, kjer so morali zaradi udara strele posredovati bohinjski reševalci. V udaru strele sta bila med Rodico in Raskovcem poškodovana dva tuja planinca, a hujših posledic na srečo ni bilo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Slednje se najpogosteje pojavijo predvsem popoldan, zato je pomembno, da se pohodniki v gore odpravijo že v zgodnjih jutranjih urah ter se tako izognejo popoldanski nevarnosti. V Sloveniji je največ strel v goratem in hribovitem območju, ki se vleče od zahodne meje prek južnih Julijskih Alp proti Kamniško-Savinjskim Alpam in naprej proti Pohorju.

Gore poleti v svoje naročje prikličejo več obiskovalcev, saj je v tem času manj objektivnih nevarnosti kot pozimi, ko je hkrati treba obvladati tudi tehnike gibanja v zimskih razmerah. Vendar pa se lahko lep sončen dan v gorah spremeni v manj kot eni uri. Stalnica poletnega obdobja so namreč tudi plohe in nevihte.

Če nas v gorah vseeno ujame nevihta, pa je treba nemudoma sestopiti z grebenov in izpostavljenih vrhov. Še toliko pomembneje je to na območjih, kjer so jeklenice oziroma predmeti iz železa ali pa je skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje kovine. Prav tako pa s sebe odstranimo vse kovinske predmete, ki bi lahko delovali kot strelovodi.

Če je le možno, zato poiščimo zavetje in se tako zaščitimo pred njo in dežjem. Če se zatečemo v votlino, naj bo ta dovolj velika. Nahrbtnik (ali vrv) postavimo sredi votline in se usedemo nanj, noge pri tem tiščimo skupaj in jih objamemo z rokami.

Najvarneje pred udarom strele je na melišču. Izogibamo pa se tudi osamelih dreves in izpostavljenih predmetov.