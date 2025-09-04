Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Udar strele prekinil obratovanje nihalke na Veliki planini

Kamniška Bistrica, 04. 09. 2025 18.36 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
3

Nihalka na Veliko planino je ustavljena. Preventivni pregled je namreč pokazal, da je udar strele poškodoval vlečno vrv, inšpektor pa je do odprave napake prepovedal obratovanje. Okoli 250 obiskovalcev se v dolino vrača z avtobusi, pristojni pa upajo, da bodo nihalko lahko znova zagnali sredi novembra.

Nihalka na Veliko planino
Nihalka na Veliko planino FOTO: Miro Majcen

Zaradi nepredvidene zaustavitve nihalke se okoli 250 obiskovalcev z Velike planine vrača z avtobusom, poroča Kamnik.info. Po njihovih informacijah je preventivni pregled vlečne vrvi, ki so ga upravitelji naročili po nedavnem nevihtnem vremenu, ko so strele treskale tudi v omenjeno vlečno vrv, pokazal, da je ta poškodovana in ne zagotavlja več povsem varnega prevoza potnikov. 

Njena menjava je bila sicer predvidena v naslednjem letu. 

Kot je za Kamnik.info povedal direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe, so o izsledkih preventivnega pregleda vrvi nemudoma obvestili tudi pristojni inšpektorat, inšpektor pa jim je izrekel ustno prepoved obratovanja. 

Za pomoč pri spremstvu izletnikov v dolino so zaprosili tudi kamniške gorske reševalce, ki so obiskovalce pospremili od Zelenega roba do parkirišča za Ušivcem, kjer so jih pobrali avtobusi. 

Kdaj bo nihalka spet vozila, ni mogoče napovedati. V družbi Velika planina upajo, da jo bodo usposobili do sredine novembra, a je vse odvisno od tega, kako hitro jim bo uspelo dobaviti novo vlečno vrv. 

Velika planina nihalka strela poškodba vrvi gorski reševalci
Naslednji članek

'Sprejela sem, da ne morem imeti otroka, nisem pa sprejela, da ne vem, zakaj'

Naslednji članek

Vučić: 'Nisem bedak, da bi izgubljal čas na Bledu'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
04. 09. 2025 19.49
lol
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
04. 09. 2025 19.48
Strah je velik GOSPOD, po kalvariji na PORTUGALSKEM bodo malo bolj resno vzeli zadeve glede jeklenic..)) Da le ne bodo cvetele, kot lisičji rep..
ODGOVORI
0 0
oježeš
04. 09. 2025 19.52
A slučajno niso resno vzeli zadevo? Ponekod so še odgovorni ljudje, ki jim je mar za soljudi in njihovo zdravje.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198