Udar strele prekinil obratovanje nihalke na Veliki planini

Zaradi nepredvidene zaustavitve nihalke se okoli 250 obiskovalcev z Velike planine vrača z avtobusom, poroča Kamnik.info. Po njihovih informacijah je preventivni pregled vlečne vrvi, ki so ga upravitelji naročili po nedavnem nevihtnem vremenu, ko so strele treskale tudi v omenjeno vlečno vrv, pokazal, da je ta poškodovana in ne zagotavlja več povsem varnega prevoza potnikov.

Njena menjava je bila sicer predvidena v naslednjem letu.

Kot je za Kamnik.info povedal direktor družbe Velika planina Tomaž Štefe, so o izsledkih preventivnega pregleda vrvi nemudoma obvestili tudi pristojni inšpektorat, inšpektor pa jim je izrekel ustno prepoved obratovanja.

Za pomoč pri spremstvu izletnikov v dolino so zaprosili tudi kamniške gorske reševalce, ki so obiskovalce pospremili od Zelenega roba do parkirišča za Ušivcem, kjer so jih pobrali avtobusi.

Kdaj bo nihalka spet vozila, ni mogoče napovedati. V družbi Velika planina upajo, da jo bodo usposobili do sredine novembra, a je vse odvisno od tega, kako hitro jim bo uspelo dobaviti novo vlečno vrv.