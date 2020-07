Udar strele zaprl mariborsko letališče

Kot domnevajo na Kontroli zračnega prometa Slovenije, je najverjetneje prišlo do izpada elektrike zaradi udara strele. Kot velevajo protokoli, so morali posledično preveriti vse sisteme, ki jih uporabljajo kontrolorji, in tudi podporne sisteme, ki zagotavljajo povezave z drugimi kontrolami v Sloveniji in tujini.

Opremo so tako preverjali večino nedelje, letališče pa so odprli po osmi uri v ponedeljek. Zaradi nedeljske odpovedi so tako morali preusmeriti nekaj letal oziroma helikopterjev. Tako je bil eden helikopter, ki je bil zjutraj že na poti v Maribor iz Češke, preusmerjen na ljubljansko letališče. Šolske in panoramske lete so morali za nedeljo odpovedati tudi pri Letalskem centru Maribor, ki je baziran na mariborskem letališču.

O možnih načrtih glede letališča tudi infrastrukturni minister Vrtovec

Je pa o načrtih za mariborsko letališče pred dnevi govoril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah ima mariborsko letališče kljub sedanjim klavrnim razmeram velik potencial za več dejavnosti, pri tem pa je posebej izpostavil razvoj okolju prijaznega multimodalenga logističnega centra.

"V prihodnosti moramo bolje izkoristili dobro strateško lego letališča. Gre za izjemno priložnost za slovensko gospodarstvo," poudarja infrastrukturni minister in dodaja, da ministrstvo letališče šteje med svojih pet najpomembnejših projektov, ki so strateškega državnega pomena.

Minister Vrtovec je v sredo popoldne obiskal Maribor ter se s predstavniki direkcije za infrastrukturo pogovarjal o številnih infrastrukturnih projektih, med drugim tudi glede možnih rešitev za letališče. Govoril je tudi z mariborskim županom Sašo Arsenovičem in županoma sosednjih občin Miklavž in Hoče-Slivnica.