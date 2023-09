Udarec 'marketinškim prijemom tobačne industrije'?

Šest let, odkar je zaostren zakon o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov prinesel zgovorna slikovna opozorila, ki naj bi zmanjšala željo po kajenju, se mu obeta nova prevetritev. Predlog so predstavili že marca in je trenutno v medresorskem usklajevanju, poleg postopnega ukinjanja kadilnic pa je največja predlagana sprememba prepoved dodajanja arom v tobačne izdelke.

Slovenija s predlogom sledi Evropski direktivi in gre še korak dlje, saj "ne prepoveduje le arom v tobačnih izdelkih, ampak tudi v elektronskih cigaretah oz. tudi v tekočinah brez nikotina", v sporočilu za javnost ugotavljajo organizacije, ki si prizadevajo za zmanjšanje uporabe tobaka. V luči velikega porasta uporabe elektronskih cigaret oziroma vejpov med mladimi je to izjemnega pomena, so prepričani.

"Arome večajo privlačnost elektronskih cigaret in drugih tobačnih izdelkov," menijo v zgoraj omenjenih organizacijah. "Vemo, da imajo klasične cigarete v družbi negativno podobo, k čemur pripomore tudi vonj ali okus. Novi tobačni izdelki, ki zajemajo elektronske cigarete različnih oblik, pa z vnosom različnih arom olepšajo podobo tobačnega izdelka," še poudarjajo.

Dodane arome namreč zakrijejo neprijeten vonj in izboljšajo okus, izbira je velika, kar bolj kot odrasle očitno privablja mlade, saj je med njimi uporaba arom pogostejša. Pri tem pa se ne zavedajo ali pa pozabljajo, da še vedno uničujejo svoje zdravje. "Poleg drugih potencialno nevarnih snovi (kemične, rakotvorne in dražilne snovi) v elektronskih cigaretah so arome že same po sebi škodljive za zdravje, saj so lahko ob vdihavanju zelo nevarne. Slednje so nenazadnje marketinški prijemi tobačne industrije, ki zameglijo podobo za zdravje škodljivega izdelka. Zlasti gre za škodljive izdelke za otroke in mladostnike, ki so še v razvojni fazi. Zaradi tega so bolj nagnjeni k hitri zasvojenosti in so zaradi manjšega števila življenjskih izkušenj primarna tarča industrije, ki si želi zgolj dobička," opozarjajo v sporočilu.

Vse arome razen tobačnih so že prepovedali na Nizozemskem, podobne prepovedi so v veljavi tudi v Avstriji, Litvi in na Finskem, načrtujejo pa jih še na Švedskem, v Španiji, Latviji in na Slovaškem.