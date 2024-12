Udarec po žepu: nekaterim do štirikrat višje položnice za elektriko

Stanovanje s toplotno črpalko in sončno elektrarno. Oktobra omrežnina slabih 16 evrov, z DDV znesek računa dobrih 20 evrov. Novembra pa omrežnina skoraj 64 evrov, račun 79 evrov. Drugi primer. Objekt s sončno elektrarno. Oktobra omrežnina 8,8 evra, položnica z davkom slabih 13. Novembra pa omrežnina 37 evrov, položnica dobrih 47 evrov.

Tretji primer, hiša s toplotno črpalko in samooskrbno sončno elektrarno: oktobrska in novembrska položnica. Z osem evrov na skoraj 65. Ljudje so razočarani. Še en primer gospodinjstva. Oktobrska poraba elektrike skoraj 17 evrov, omrežnina sedem, račun slabih 33 evrov. Novembra: poraba je bila manjša – 13 evrov in pol, omrežnina pa višja – 19,40 evra. Račun višji za 11 evrov in pol. Razliko je naredila omrežnina.

To so posamezni primeri, a ni jih tako malo. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina pojasnjuje, da sta račun in znesek omrežnine odvisna od porabe. In za povprečnega gospodinjskega odjemalca bo letni strošek za omrežnino dejansko nižji, pravi. "Povedali pa smo tudi, da bo določena skupina odjemalcev, kamor sodijo predvsem tisti z nizko porabo – in to zato, ker svoje objekte uporabljajo občasno – odslej plačevali več."

Godina dodaja, da verjamejo, da ne bo večjega povišanja. "Dejstvo pa je, da mi nimamo vseh 870 tisoč računov, kot je tudi odjemalcev v Sloveniji, zato takšne analize ne moremo narediti."

Minister za energijo Bojan Kumer pravi, da se tudi na njih obračajo različni odjemalci. "Sprememba sistema omrežnine je točno to povzročila, da tiste uravnilovke ni več. Zdaj se bo zgodilo, da točno toliko kot odjemalec uporablja omrežja, toliko bo tudi plačal, ne glede na to, kakšna je bila prej uravnilovka."

Je pa ta nov sistem za mnoge prezapleten. Prešli smo namreč z dveh tarif na pet časovnih blokov v dveh različnih sezonah. "Res smo šli z dveh tarif na pet časovnih blokov, na dve sezoni, vmes se čez dan se tudi šestkrat spremeni območje tarife, kar se mi zdi za gospodinjskega odjemalca prenagla sprememba."

A da je bilo časa za prilagoditev dovolj, odgovarja direktorica agencije. Situacijo spremljamo, analiziramo. Vlada za zdaj poizkuša skoke omiliti z regulacijo cene energije.