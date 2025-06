Udarniška akcija POP TV: priskočili na pomoč Mladinskemu zdravilišču Debeli Rtič

Prava udarniška akcija v dveh skupinah. Eni so s premazom barvali že nekoliko načete lesene klopi, drugi pa z debel dreves odstranjevali škodljivce. Klavdija Svoljšak , Popova prostovoljka, opisuje dogajanje: "Malo smo se tudi posladkali in okrepčali, da smo lažje začeli, potem pa smo se razdelili v skupine in smo aktivni in veseli." Katja Blaznik pa pravi: "Super je iti malo na zrak, se podružiti s sodelavci, pa hkrati še narediti nekaj dobrega."

Tokrat so se naši prostovoljci odpravili v mladinsko zdravilišče na Debelem rtiču, kjer sicer letujejo otroci, ki imajo zdravstvene težave, pa tudi tisti iz socialno šibkih okolij. Luka Frantar pravi: "Dober občutek, tudi tako, za družbo in tako naprej, da se še malo spoznamo, ker smo kar velika firma in je super."



To je tretja večja prostovoljska akcija naše televizijske hiše. Tanja Picek, vodja družbeno odgovornih projektov na POP TV: "Ta teden tudi na POPu poteka zeleni teden, danes je tudi svetovni dan okolja, tako da smo našli to kombinacijo prostovoljstva, pa še malo počistimo okolico. Več ali manj te akcije potekajo notri, tako da nam je super, da smo na tej klimi, v tem zdravilišču."

Glede na to, da je območje zdravilišča, ki se tukaj razvija že skoraj 70 let veliko kar 14 hektarov, pri tem pa ima zdravilišče le dva zaposlena, ki se ukvarjata s parkovno ureditvijo, je bila današnja pomoč še kako dobrodošla. In kot pravijo vsi sodelavci, z veseljem bodo še kdaj delo v pisarni zamenjali za takšno dobrodelne akcije.