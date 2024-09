Udeleženci foruma BSF za mlade tudi z zunanjo ministrico Fajon

"V razdvojenem svetu, kjer živimo, je zelo pomembno, da poslušamo drug drugega, da slišimo drug drugega in da sodelujemo," so besede ministrice Tanje Fajon udeležencem foruma povzeli v sporočilu za javnost na ministrstvu za evropske in zunanje zadeve. Med drugim je poudarila, da je Slovenija resda majhna država, a v diplomaciji sledi jasno začrtani poti, da gradi zaupanje z vsemi, ne glede na velikost ali majhnost. "Čeprav ima Slovenija majhno diplomacijo, smo konsistentni in ambiciozni. Zagovarjamo svet, ki temelji na Ustanovni listini OZN, spoštovanju človekovih pravic in zaščiti civilistov, predvsem žensk in otrok," je dejala.

"Po osmih mesecih članstva v Varnostnem svetu OZN lahko rečem, da smo prepoznavni kot kredibilna država in da je naš glas slišan. Aktivno delamo na tem, da bi bili ljudje varni in da bi se konflikti v svetu končali. To je odgovornost vsake države in vlade," je poudarila ministrica.