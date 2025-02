Udeleženec protestnega shoda zanika metanje granitnih kock v policiste

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so danes opravili predobravnavni narok še za petega obtoženega, ki jim tožilstvo očita, da naj bi na protestu zoper ukrepe za zajezitev covida-19 septembra 2021 v Ljubljani v policiste metali granitne kocke, steklenice, kamne in pirotehnična sredstva. S tem naj bi storili kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, za kar je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora. Četverica obtoženih je očitke iz obtožnice zavrnila že v januarju, danes je obtožbo zavrnil tudi peti obtoženi.

Njegova zagovornica Tina Boštjančič je sodišču predlagala izločitev vse videoposnetkov in fotografij, ki so jih med protestom posneli policisti iz dokaznega gradiva. Obenem pa predlaga, da sodišče od vseh medijskih hiš pridobi videoposnetke dogajanja na protestu v kritičnih urah med 19.30 in 21.30.