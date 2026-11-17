Gorenjski policisti so bili v ponedeljek, okoli 17.52 obveščeni o prometni nesreči med izvozoma Naklo in Kranj zahod.

V prvi prometni nesreči je 35-letni voznik, državljan BiH z bivališčem v Sloveniji, vozil po prehitevalnem pasu in zaradi neprilagojene hitrosti z avtomobilom trčil v ustavljajoči se avtomobil voznika pred njim.

"Tega je zaradi sile trka odbilo v ustavljajoči avtomobil drugega voznika pred njim, le tega pa v ustavljen avtomobil voznice. Udeleženci so se ustavljali zaradi del na cesti in preusmeritve prometa s prehitevalnega pasu na vozni pas. Avtomobil voznice je bil po nesreči vozen, preostale tri avtomobile pa so s kraja odpeljali z avtovleko," so policisti zapisali v poročilu.

Po trčenju teh vozil pa je po prehitevalnem pasu pripeljal še 47-letni voznik. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v avtomobil 35-letnega voznika, ki je po prvi prometni nesreči obstal na cesti. "Po trčenju je avtomobil 47-letnega voznika odbilo v desno, kjer je trčil v varovalno ograjo na koncu odstavnega pasu. Zaradi sile trčenja se je avtomobil 35-letnega voznika zavrtel in trčil v avtomobil voznice, ki je vozila za 47-letnim voznikom, ta pa je nato z avtomobilom trčila tudi v avtomobil 47-letnega voznika. Tudi ta dva avtomobila sta bila nevozna, zato so ju s kraja odpeljali z avtovleko," so pojasnili policisti.

35-letni povzročitelj se je v nesreči poškodoval in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Tako zoper njega kot tudi zoper povzročitelja druge prometne nesreče vodijo prekrškovni postopek.