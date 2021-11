Udoben nedrček, ki ga razgrabijo v sekundi: ni izpadanja, tiščanja in vrezovanja

Te zahteve pravzaprav niso pretirane: udobje, trdnost in popoln oprijem niso nekaj, kar je v izdelku nemogoče najti. Nasprotno, Comforto je dokaz, da se te tri zahteve med seboj odlično dopolnjujejo in imajo za posledico harmoničen, privlačen videz, ki izžareva samozavest.

Modrček, iz katerega prsi nikoli ne bodo "padle"

Ženske z večjimi prsmi vedo – nič ni tako pomembno kot trdnost in zanesljivost, ki jo zagotavlja dober modrček. Tega žal ne boste našli v lahkih modrčkih iz čipkastega materiala in minimalističnega dizajna, ne glede na to, kako dobro izgledajo na modelih.

Udoben nedrček Comforto je zasnovan tako, da zagotavlja brezkompromisno podporo – brez zategovanja, vrezovanja v kožo in tiščanja. Njegova zasnova se v celoti osredotoča na to zahtevo in zajema:

- Široko podprsno gumico, ki stabilizira košarice

- Široke naramnice, ki zanesljivo nosijo težo

- Košarice, ki pokrivajo ¾ prsi, kar je minimum za večje prsi

- Široko povezavo med košaricami, ki zagotavlja, da prsi ostanejo na mestu

- Mrežasti del, ki preprečuje izpadanje iz košaric in pojav "dvojnih prsi"

Struktura tega modrčka za večje prsi je taka, da je izdelan iz mehkega materiala, vendar so cone okoli košaric bistveno razširjene, kar mu je dalo vrhunsko stabilnost.

Pomembno je tudi omeniti, da ima štiri vrste zaponk, ki ohranjajo stabilnost, tudi če se nekatere po nesreči odpnejo.