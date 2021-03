'Ugašanje oddajnikov na meji z Italijo je utišanje slovenske besede na Primorskem'

Stroški pravdanja v Italiji so za radijsko postajo našega formata previsoki in ogrožajo naš obstoj, dodaja, saj po italijanskem pravnem redu v takih tožbah ne moremo uspeti, zaradi prava EU pa do izvršitve take sodbe v Sloveniji lahko pride, kar se je že pokazalo pri izkušnji Radia Center.

Zaradi čezmejnega vpliva širjenja elektomagnetnega valovanja se frekvence v skladu z mednarodnimi sporazumi in obvezami usklajujejo s sosednjimi državami. Težave z Italijo nastajajo, ker ta – za razliko od drugih naših sosednjih držav – ni ratificirala sporazuma GE84 in svojim medijem dovoljuje uporabo frekvenc, ki ji po mednarodnem sporazumu GE84 ne pripadajo. Njihovim radijskim postajam je tako omogočeno, da proti slovenskim izdajateljem radijskih programov na italijanskih sodiščih vlagajo tožbe, v pismu pojasnjuje direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak .

Oddajno točko na Sveti gori so bili tako že prisiljeni ugasniti, trenutno pa so deležni groženj s tožbami za njihove oddajnike Kuk, Trstelj in Beli križ. Kuk zaradi vpliva na Radio 101 v Vidmu, Beli Križ za postajo Radio 105 v Trstu in Trstelj za postajo Fragola v Trstu.

"Ne zmoremo nositi finančnega in psihološkega bremena sodnih postopkov in izgubljenih tožb. Težave smo skušali reševati s tehničnimi modifikacijami, pogovori s tožniki, dogovori z odvetniki, sestanki na Akos ... in ugotovili, da je edina pot reševanje na nivoju držav. V tej zgodbi namreč nismo sami, saj tožbe prihajajo tako na RTV Slovenija kot na druge slovenske radijske postaje," še piše v pismu.

"Če Republika Slovenija ne bo zaščitila svojih interesov na področju zaščite omenjene naravne dobrine, kar radiofrekvenčni spekter je, lahko to usodno vpliva na naše delovanje. Menimo, da kot radijska postaja z nacionalnim pokrivanjem in uspešnim 26-letnim delovanjem v slovenski prostor, zamejstvo in po svetu prinašamo veliko vsebin, ki so v širšem javnem interesu. To nam je konec koncev priznala tudi država s podelitvijo statusa programa posebnega pomena," spominja Trstenjak.

Na Radiu Ognjišče ministra Logarja prosijo za proaktivno vlogo pri reševanju problematike, ki "ne predstavlja samo pravnega in tehničnega problema, ampak odpira tudi vprašanje suverenosti in nacionalnega interesa naše države". "Ugašanje oddajnikov ob zahodni državni meji namreč pomeni utišanje slovenske besede na Primorskem. S tovrstnimi težavami se soočamo že pet let. Ugotavljamo, da je rešitev mogoča le na diplomatski ravni: z dogovorom držav – lastnic frekvenc."

Pismo je Radio Ognjišče med drugim poslalo tudi predsedniku države Borutu Pahorju, premierju Janezu Janši, več ministrom slovenske vlade, poslanskim skupinam SDS, NSi, SMC in SNS, slovenskemu veleposlaniku v Italiji Tomažu Kunstlju, senatorki v italijanskem parlamentu, tržaški Slovenki Tatjani Rojc, Marjanu Turku iz medresorske delovne skupine za urejanje radiofrekvenčnega spektra z Italijo, direktorici Akosa Tanji Muha in predsedniku sveta za radiofuzijo Alešu Lipičniku.