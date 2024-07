Ugibanja o požigalcu na Krasu preuranjena, preiskava še ni opravljena

Potem ko je zagorelo na hribu Trstelj na Krasu, so se v medijih pojavile tudi neuradne informacije, da naj bi šlo za požig. Gre za dezinformacije, pravi generalni direktor policije Senad Jušić. Kriminalistična preiskava, ki bi lahko potrdila ali ovrgla te informacije, namreč sploh še ni opravljena. Zagotavlja pa, da so krajani varni.

Policijska uprava Koper je bila danes ob 10.14 obveščana o požaru na Krasu. V prvi vrsti so bile na območje požara napotene policijske patrulje, ki so usmerjene v urejanje prometa in skrb za varnost ljudi in premoženja. V aktivnosti gašenja požara je vključena tudi letalska policijska enota, so pojasnili na Generalni policijski upravi. Na kraj dogodka je prišel tudi prvi mož policije Jušić, ki zagotavlja, da so krajani varni. Vsem sicer "toplo priporoča", naj ne hodijo v bližino požarišča, ker imajo reševalne službe obilico dela in ni prav, da jih pri tem oviramo. "Dajmo omogočiti, da so pri svojem delu lahko bolj uspešni in bolj učinkoviti," je dejal v izjavi medijem.

Kriminalistična preiskava še poteka, ogled kraja bodo lahko opravili šele, ko bodo za to vzpostavljeni pogoji. FOTO: Bobo icon-expand

V nadaljevanju pa bodo kriminalisti in policisti opravili tudi ogled kraja in zbirali obvestila glede okoliščin samega požara. Že dopoldne so se namreč pojavile informacije, da je vzrok požara požig. Policija sicer tega za zdaj ne more potrditi, tako je Jušić navedbe zavrnil kot dezinformacije. Kriminalistična preiskava še poteka, ogled kraja bodo lahko opravili šele, ko bodo za to vzpostavljeni pogoji, in šele takrat bodo lahko povedali, ali je šlo za požig. O tem pa bodo potem obvestili tudi javnost. Kazen zapor do petih let Podobna ugibanja o požigu so se sicer pojavila tudi ob požaru pred dvema letoma, a je policija ugotovila, da ni šlo za požig. Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, so požari zelo pogosti. Požar pomeni nenadzorovano širjenje ognja v prostoru. Velikokrat naredi materialno škodo in ogroža človeška ter živalska življenja. Požig pa je namerno podtikanje ognja z namenom, da bi ta poškodoval ali uničil stvar. Policija ima na kraju požara naloge, ki jih narekujejo določila zakona o nalogah in pooblastilih policije in se nanašajo na pomoč pri reševanju življenja ljudi, zavarovanju premoženja in vzpostavitev reda in varnosti v primeru naravnih in drugih nesrečah. Požare in požige pa preiskuje na podlagi 148. člena zakona o kazenskem postopku zaradi podanih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

Generalni direktor policije Senad Jušić FOTO: Bobo icon-expand