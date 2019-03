Ugibanja vsa glasnejša: kaj se dogaja z načelnico generalštaba SV?

Opaziti je bilo, da načelnice generalštaba ni bilo na službeni poti v ZDA, čeprav je po naših podatkih že imela kupljeno vozovnico za to službeno pot. Prav tako se ni udeležila praznovanja vstopa v Nato, ki je bilo prejšnjo sredo, čeprav se naj bi medtem že vrnila iz bolniške. Obrambni minister Karl Erjavec njenega zdravstvenega stanja ne komentira, je pa že kritiziral vojsko, ker se ne drži dogovorov o nočnem streljanju na Počku, čeprav so te aktivnosti zapisane v uradnih in usklajenih načrtih.

Po naših podatkih naj bi bila ocena pripravljenosti slovenske vojske, ki prihaja, spet negativna.

Minister Erjavec o menjavi na vrhu ne razmišlja. V vsakem primeru pa ima Slovenija malo primernih kandidatov za novega načelnika generalštaba, saj so številni generali prestari ali politično nesprejemljivi.