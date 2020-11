'Ugled gradiš leta, uničiš ga lahko v trenutku. Z enim samim tvitom'

Odzval se je le prvak LMŠ Marjan Šarec . "To bodo že Američani uredili sami. Naš problem je trenutno epidemija. Številke so visoke," je sporočil. Ob nadaljnjem Janševem 'prerekanju', češ, da v zvezi z nadaljevanjem preštevanja glasovnic kaže podobno kot leta 2000, ko je "Milošević želel dobiti 120 odstotkov glasov" , pa je Šarec dodal, da imamo v Sloveniji samo danes 29 mrtvih, predsednik vlade pa da se še kar prepira z Američani in obuja dogodke izpred 20 ali celo 30 let. "Ja, takrat covida res ni bilo. Vendar ga obujanje spominov ne bo pregnalo. Ameriške volitve so stvar Američanov," je pristavil. Premier je nato postregel še s ponesrečenim zapisom "Death of the poolls" , s čimer je najverjetneje želel nakazati nestrinjanje z rezultati tako imenovanih izhodnih anket, a se je z zatipkom vse skupaj sprevrglo v nekakšno "smrt bazenom" . Šarec je na to odgovoril, da si bo glede na njegove izjave o bazenih, dovolil en 'šarcizem'. "Boljše skočiti v prazen bazen, kakor mu želeti smrt. Ekskluzivno za pristaše SDS," je navedel.

In če je slovenski premier je s to potezo sprožil skorajda mednarodni val kritik in neodobravanja, pa je na domačem političnem parketu včeraj bolj ali manj vladala tišina.

In če so slovenski politiki včeraj še molčali, so 'Twitter vihar' komentirali danes.

"Prvak SDS Janez Janša je ponovno dokazal, da je totalitarni populist. Enotnost Evropske unije, demokracija in vladavina prava nikoli niso bile njegove intimne izbire. Slovenijo je res postavil na mednarodni zemljevid, toda na žalost na zemljevid nedemokratičnih, sebičnih in oportunističnih držav. Dokler povzroča sramoto samemu sebi, je sicer to problem Janeza Janše, ko pa javno sramoto dela Republiki Sloveniji, je to težava vseh nas, državljank in državljanov," so kritični Socialni demokrati. Janez Janša kot predsednik vlade s svojimi ravnanji po mnenju SD tako povzroča veliko škodo mednarodnemu ugledu Slovenije in znova ruši enotnost EU. "Ugled gradiš leta, uničiš ga lahko v trenutku. Z enim samim tvitom," še dodajajo.

Podobno menijo tudi v SAB. "Že javno izražena podpora kandidatu na ameriških predsedniških volitvah je bila s strani predsednika vlade nova blamaža Slovenije v Evropi in svetu, tokrat pa je s predčasnimi čestitkami za zmago ob dejstvu, da glasovi sploh še niso prešteti do konca, šel še korak dlje," pa so jasni v Stranki Alenke Bratušek. Premierjeva poteza je po njihovem neprimerna, nekorektna in, milo rečeno, diplomatski zdrs, ki lahko pomembno vpliva na zunanjepolitične odnose Slovenije z ZDA."S takšnim ravnanjem v svet pošiljamo napačna sporočila,"dodajajo. Kot še pravijo, se tudi največji zavezniki ZDA ne želijo opredeljevati, kdo bo zmagovalec volitev, "predsednik vlade pa takoj skoči na vlak in se čuti poklicanega, da to počne. Verjetno nas bodo ZDA ob morebitni izvolitvi Bidna izbrisale z diplomatskega zemljevida. In kdo bo za to odgovarjal?" se sprašujejo.

Prvak Levice Luka Mesec pa je medtem novinarju oddaje Svet na Kanalu A Mihi Orešniku dejal, da ne le on - cel svet je včeraj spremljal zapise Janše in dogajanje na tem družbenem omrežju. "Janez Janša je pred celim svetom pokazal to, kar doma počne ves čas. Se pravi širil teorije zarote, brutalno obračunaval s kakršnimi koli kritikami, se odzval paranoidno, češ, grozite mi, na kritike svetovnih diplomatov ... In od včeraj naprej ni več nobene dileme: Janša ni demokrat, Janša spada v tisto kategorijo politikov, ki bi se za vsako ceno radi obdržali na oblasti in so zato pripravljeni širiti teorije zarote, obračunavati s političnimi nasprotniki - tako doma kot v tujini," pravi. To po njegovem druži Janšo in Trumpa in zato - tako Mesec - skupaj sodita na smetišče zgodovine.