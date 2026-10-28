Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ugodna posojila za obnovo fasade, toplotne črpalke, električna kolesa ...

Ljubljana , 28. 10. 2026 12.30 pred 45 minutami 2 min branja 10

Avtor:
A.K. STA
Fasada hiše

Eko sklad je objavil nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Skupaj je na voljo 20 milijonov evrov, med drugim za nakup toplotne črpalke, obnovo fasade, gradnjo skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, nakup električnih koles ali električnih motorjev.

Med ukrepi za kreditiranje naložb občanov je Eko sklad naštel vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, vgradnjo naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb, gradnjo skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakup električnih koles ali električnih motorjev, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkovito rabo vodnih virov ter oskrbo s pitno vodo.

Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
FOTO: AP

Odplačilna doba za vse ukrepe znaša največ 10 let, razen za ukrep gradnje skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri izvedbi najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba znaša največ 20 let, so sporočili iz Eko sklada. Občani so upravičeni do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100.000 evrov na stavbo oziroma del stavbe. Minimalni znesek kredita je 1500, minimalni obrok kredita pa 40 evrov. Fiksna obrestna mera je dvoodstotna. 

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, so kreditno sposobni in so hkrati lastniki ali solastniki nepremičnin oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena, ali druge osebe z dovoljenjem lastnika nepremičnine, kjer bo naložba izvedena. Upravičene so tudi osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca oziroma dobavitelja pri naložbah v ukrep nakup električnih koles ali električnih motorjev.

Vlagatelji lahko vlogo podajo elektronsko z vsemi dokazili in prilogami na portalu eUprava, in sicer do objave zaključka javnega poziva na spletni strani Eko sklada.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
eko sklad posojila

Na enem sprehodu več kot sto uporabnih rastlin. Pa jih prepoznamo?

24ur.com Ugodna posojila za okoljske naložbe: Eko sklad objavil javni poziv
24ur.com Za zmanjšanje energetske revščine skoraj 20 milijonov evrov
Cekin.si Za zmanjšanje energetske revščine skoraj 20 milijonov evrov
24ur.com Nepovratne spodbude za energijsko prenovo večstanovanjskih stavb
24ur.com Eko sklad bo za kreditiranje okoljskih naložb zagotovil do 50 milijonov evrov
Cekin.si Eko sklad s finančnimi spodbudami za skoraj ničenergijske stavbe
24ur.com Na voljo sredstva za naložbe v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grosemist
28. 10. 2026 13.26
Včasih je bila bloga dolga 100 strani. ..Nikoli več
Odgovori
0 0
Grosemist
28. 10. 2026 13.26
vloga
Odgovori
0 0
suleol
28. 10. 2026 13.23
ugodna posojila dajejo haha
Odgovori
0 0
čevapgpt
28. 10. 2026 13.19
poceni euro finance krediti. 8% mesečnih obresti. pazite kaj podpisujete.
Odgovori
+1
1 0
FIRBCA
28. 10. 2026 13.10
Pazite se zelene garde ti bojo zahtevali da je fasada nujna 37cm ce ni ni za bivanje primerna itd od strehe okn sedaj so startali kvazi pomoc pri toplotnih crpalkah strom facam to zelo odgovarja. Pazite se zelenih.
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
28. 10. 2026 13.05
Kaj pa subvencije za OTČ?
Odgovori
+4
4 0
roten
28. 10. 2026 13.02
Vse ugodno če imaš plačo vsaj 3500€ neto
Odgovori
+6
7 1
Lark
28. 10. 2026 13.15
A ste le pogruntali, čemu je to namenjeno? Isto kot električni avtomobili ipd., skratka raja naj plačuje vse dražje, da potem bogatejši lahko sanirajo svoje... #D
Odgovori
+3
3 0
Gaber81
28. 10. 2026 13.19
Tko nekako, za fasado dam 30000€, prišparam recimo polovico od nove fasade, tko da se ta denar potem povrne v 40letih....a se splača?
Odgovori
+2
2 0
Jani.
28. 10. 2026 13.25
Tako je. Kakšna je povračilna doba? Zna biti 30, 40 let.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Njuna romanca je trajala le nekaj mesecev, a o njej govorijo še danes
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Po 50. letu ni treba na kratko: kako izbrati pravo pričesko?
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Imamo vse. Zakaj torej nismo srečni?
Lamar Odom na OnlyFansu dvignil prah: Bo razkril tudi tisto, kar je dolgo ostalo skrito?
Lamar Odom na OnlyFansu dvignil prah: Bo razkril tudi tisto, kar je dolgo ostalo skrito?
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?
dominvrt
Portal
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko ljubljenčku nevede škodite
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Svežina se skriva v podrobnostih: teh znakov pri nakupu ne spreglejte
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022