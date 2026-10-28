Ugodna posojila za obnovo fasade, toplotne črpalke, električna kolesa ...

Med ukrepi za kreditiranje naložb občanov je Eko sklad naštel vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode, vgradnjo naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije, zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb, gradnjo skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov, nakup električnih koles ali električnih motorjev, odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkovito rabo vodnih virov ter oskrbo s pitno vodo.

Odplačilna doba za vse ukrepe znaša največ 10 let, razen za ukrep gradnje skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb ter pri izvedbi najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva, za katere odplačilna doba znaša največ 20 let, so sporočili iz Eko sklada. Občani so upravičeni do višine priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100.000 evrov na stavbo oziroma del stavbe. Minimalni znesek kredita je 1500, minimalni obrok kredita pa 40 evrov. Fiksna obrestna mera je dvoodstotna.

Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe oz. občani, ki ne opravljajo dejavnosti, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, so kreditno sposobni in so hkrati lastniki ali solastniki nepremičnin oziroma imetniki stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo naložba izvedena, ali druge osebe z dovoljenjem lastnika nepremičnine, kjer bo naložba izvedena. Upravičene so tudi osebe, na katere se glasi predračun oziroma pogodba izbranega izvajalca oziroma dobavitelja pri naložbah v ukrep nakup električnih koles ali električnih motorjev.

Vlagatelji lahko vlogo podajo elektronsko z vsemi dokazili in prilogami na portalu eUprava, in sicer do objave zaključka javnega poziva na spletni strani Eko sklada.