Slovenija

Ugodna posojila za okoljske naložbe: Eko sklad objavil javni poziv

Ljubljana, 22. 05. 2026 15.05 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
E-kolo

Eko sklad je objavil nov poziv za pridobitev ugodnih kreditov za okoljske naložbe. Občani lahko sredstva prejmejo za ogrevanje, sončne elektrarne, gradnjo energetsko učinkovitih stavb ter nakup električnih koles ali gospodinjskih aparatov.

Toplotna črpalka
Toplotna črpalka
FOTO: AP

Sredstva je mogoče pridobiti za vgradnjo naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, vgradnjo naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo tople vode ter vgradnjo naprav za proizvodnjo, soproizvodnjo ali hrambo električne energije, so danes sporočili iz sklada.

Poziv se nanaša tudi na ukrepe za zmanjšanje toplotnih izgub toplotnega ovoja stavb, gradnjo skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb, nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov ter nakup električnih koles ali električnih motorjev.

Prijaviti je mogoče tudi ukrepe za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva, učinkovito rabo vodnih virov ter oskrbo s pitno vodo.

Pridobiti je mogoče kredit v višini priznanih stroškov naložbe, vendar znesek ne sme presegati 100.000 evrov na stavbo oziroma del stavbe. Ne glede na vse ga lahko prosilec prejme le v višini svoje kreditne sposobnosti ali kreditne sposobnosti solidarnega poroka.

Najnižji znesek kredita znaša 1500 evrov, najnižji obrok pa 40 evrov.

Obrestna mera je fiksna in znaša 1,2 odstotka. Odplačilna doba je največ deset let za vse ukrepe. Izjema sta gradnja skoraj ničenergijskih stanovanjskih stavb in obsežnejša obnova stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva. V tem primeru lahko odplačilna doba znaša največ 20 let.

Elektronsko vlogo z vsemi dokazili in prilogami je treba vložiti na portalu eUprava. Izjemoma lahko vlagatelj namesto elektronske vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami, in sicer osebno, po elektronski pošti ali po navadni pošti.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vakalunga
22. 05. 2026 15.48
Hvala ne rabimo )))..To je nategacija na OBROKE..
