Ugodne razmere v Gačah privabile čez tisoč smučarjev

Smučišča bodo te dni brez dvoma pokala po šivih. Za osnovnošolce in dijake iz vzhodne polovice države so se začele zimske počitnice. V soboto smo obiskali belokranjsko-dolenjsko smučišče Gače. Sonce in približno meter debela snežna odeja so privabile približno 1500 smučarjev, razmere za spust po belih strminah so bile več kot ugodne. Med smučarji so številni prvič stopili na smuči. Ne le šolarjev, na smučišču je bilo tudi veliko tujcev, predvsem Hrvatov. Prvič v petih letih so na Gačah namreč odprli čisto vse proge, skupno osem kilometrov smučarskih površin.