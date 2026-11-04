Ugodne turistične nastanitve v Sloveniji - kje najti najboljšo izbiro za svoj oddih

Cena nastanitve ni vedno merilo kakovosti oddiha. Tudi ugodnejša namestitev lahko prijetno preseneti, medtem ko visoka cena še ne zagotavlja, da bo izkušnja izpolnila vaša pričakovanja.

Pomembno je predvsem, kaj za plačani znesek dobite, kje se nastanitev nahaja in koliko dodatnih stroškov vas čaka. Prav zato se splača pred rezervacijo primerjati različne turistične nastanitve v Sloveniji , saj se lahko že med apartmaji, hoteli in turističnimi kmetijami v isti regiji pojavijo precejšnje razlike.

Hotel, apartma ali turistična kmetija - kaj se najbolj splača?

Pri izbiri prenočišča ni pomembno samo, koliko stane nočitev, ampak tudi, s kom potujete in kako nameravate preživeti prosti čas. Par, ki si želi romantičnega vikenda, bo verjetno iskal nekaj povsem drugega kot družina z majhnimi otroki, prav tako pa tisti, ki namerava ves dan raziskovati okolico, ne potrebuje toliko dodatnih storitev kot nekdo, ki si želi predvsem počitka. Vrsta nastanitve Za koga je primerna? Glavna prednost Apartma Družine, pari in skupine prijateljev Več zasebnosti, lastna kuhinja in prilagodljivost Hotel Pari, poslovni gostje in tisti, ki želijo več udobja Recepcija, možnost zajtrka in dodatne storitve Turistična kmetija Ljubitelji narave, miru in domače kulinarike Pristnejše okolje in pogosto domača hrana Hostel Samostojni popotniki, mladi in manj zahtevni gostje Ugodnejše prenočevanje in druženje Kamp Ljubitelji narave in aktivnih počitnic Ljubitelji narave in aktivnih počitnic Svoboda, bivanje na prostem in prilagodljivost Glamping Pari in gostje, ki si želijo posebnega doživetja Stik z naravo z več udobja kot pri običajnem kampiranju Če potujete z družino, se lahko apartma z lastno kuhinjo izkaže za precej ugodnejšo možnost od hotela, predvsem pri večdnevnem bivanju. Po drugi strani pa je hotel z vključenim zajtrkom lahko odlična izbira za krajši oddih, ko si ne želite izgubljati časa s pripravo obrokov. Največ boste prihranili, če boste vrsto nastanitve prilagodili svojemu načinu dopustovanja, ne pa zgolj izbrali prve ugodne ponudbe, ki jo opazite.

Koliko stanejo turistične nastanitve v Sloveniji?

Cene prenočišč so lahko zelo različne, zato enotnega odgovora na vprašanje, koliko stane ugoden dopust v Sloveniji, pravzaprav ni. Na znesek vplivajo predvsem lokacija, sezona, tip in velikost nastanitve, število gostov ter vključene storitve.

Za lažjo predstavo smo pripravili primerjavo povprečnih cen: Vrsta nastanitve Okvirna cena Hostel Približno 20-35 € na osebo na noč Apartma za dve osebi Približno 60-150 € na noč Dvoposteljna soba na turistični kmetiji Približno 80-130 € na noč Kampiranje Približno 14-30 € na odraslo osebo na noč, dodatno se lahko zaračunajo parcela, elektrika in taksa Pri teh cenah je pomembno upoštevati, da apartma običajno plačate na nastanitveno enoto, hostel pa pogosto na osebo. Tudi pri kampiranju lahko osnovni ceni sledijo različna doplačila, zato neposredna primerjava zgolj po navedeni ceni na noč ni vedno smiselna. Precej lahko prihranite tudi z izbiro termina. Obisk slovenske obale zunaj glavne poletne sezone ali oddih v gorskem kraju med manj zasedenimi tedni lahko pomeni občutno nižjo ceno, ne da bi se morali odpovedati prijetnemu okolju ali udobju. Ko pregledujete ponudbo apartmajev, sob in drugih turističnih nastanitev, zato primerjajte cene za enake datume in enako število gostov. Šele tako boste dobili realno predstavo, katera možnost je za vas najugodnejša.

Pazite na dodatne stroške, ki lahko pokvarijo ugodno ponudbo Našli ste čudovit apartma za 5 oseb za 75 € na noč in že razmišljate o rezervaciji? Preden jo potrdite, preverite še končni znesek. Nastanitev, ki je na prvi pogled zelo ugodna, lahko zaradi dodatnih stroškov hitro postane dražja od nekoliko dražje ponudbe, pri kateri je vse že vključeno. Najpogosteje je dobro preveriti naslednje: - Turistična in promocijska taksa: običajno se obračunavata na osebo in noč, znesek pa je odvisen od občine. - Končno čiščenje: pri nekaterih apartmajih je že vključeno, drugje ga plačate posebej. - Parkiranje: brezplačno parkirišče je velika prednost, predvsem v turistično bolj obiskanih krajih. - Zajtrk in drugi obroki: preverite, ali so vključeni v ceno ali se zaračunajo dodatno. - Doplačilo za krajše bivanje: nekatere nastanitve za eno ali dve nočitvi zaračunajo višjo ceno. - Hišni ljubljenčki: če potujete s psom, vnaprej preverite pogoje in morebitno doplačilo. - Pogoji odpovedi: ugodnejše rezervacije so včasih povezane z manj prilagodljivimi pogoji. Razlika se lahko hitro pozna. Če apartma za dve nočitvi stane 75 € na noč, končno čiščenje pa dodatnih 40 €, boste samo za najem in čiščenje plačali 190 € namesto 150 €, še preden prištejete morebitno turistično takso. Pri primerjanju ponudb zato vedno preverite in izhajajte iz skupne cene celotnega bivanja, ne samo iz cene ene nočitve.

Je nastanitev nekoliko zunaj turističnega središča lahko boljša izbira?

Ko načrtujemo počitnice, pogosto najprej pomislimo na najbolj znane slovenske kraje. Bled, Bohinj, Kranjska Gora, Piran in druge priljubljene destinacije so upravičeno privlačne, vendar se lahko nastanitve na najbolj iskanih lokacijah precej hitro zapolnijo, predvsem v času počitnic in praznikov. Včasih je dovolj, da pogledate nekaj kilometrov stran od središča dogajanja, pa boste našli bolj prostorno nastanitev, mirnejšo okolico ali ugodnejšo ceno. Če si na primer želite obiskati Bled, lahko preverite tudi prenočišča v bližnjih krajih. Podobno velja za slovensko obalo, kjer ni nujno, da prespite prav v središču Pirana, da bi lahko uživali v obmorskem oddihu. Vendar pri tem ne pozabite na stroške prevoza. Če boste morali vsak dan uporabljati avtomobil, plačevati parkirnino ali se voziti do znamenitosti, lahko prihranek hitro izgine. Nekoliko odmaknjena hiška je lahko odlična izbira za miren oddih v naravi, medtem ko se za počitnice, polne ogledov in sprehodov, včasih bolj splača malce dražja nastanitev bližje središču.

Kako do ugodnejše nastanitve brez odrekanja udobju?

Pri iskanju prenočišč se splača biti nekoliko prilagodljiv. Za prijeten oddih pogosto ni treba spreminjati destinacije, ampak zgolj termin ali način rezervacije. Največ možnosti za prihranek imate, če: 1. Rezervirate dovolj zgodaj. Pri bolj priljubljenih terminih boste tako praviloma imeli večjo izbiro nastanitev. 2. Preverite termine zunaj glavne sezone. Cene so lahko nižje, turistični kraji pa manj oblegani. 3. Primerjate različne vrste nastanitev. Apartma ni vedno cenejši od hotela, prav tako turistična kmetija ni nujno dražja od zasebne sobe. 4. Vprašate za ceno daljšega bivanja. Nekateri ponudniki pri več nočitvah omogočajo popust. 5. Preverite možnost neposredne rezervacije. Včasih lahko pri ponudniku dobite ugodnejše pogoje ali več informacij o vključenih storitvah. Pri izbiri ponudnikov turističnih nastanitev bodite pozorni tudi na podrobnosti, ki jih ob prvem pregledu hitro spregledamo. Fotografije so pomembne, a veliko povedo tudi podatki o opremljenosti, oddaljenosti od zanimivosti, dostopnosti in razpoložljivih storitvah.

Kje najti ugodne turistične nastanitve v Sloveniji? Ponudba prenočišč je raznolika, zato je iskanje lažje, če že na začetku približno veste, kaj želite. Iščete apartma za družinski oddih, sobo za romantičen vikend, turistično kmetijo v naravi ali nekaj posebnega za krajši pobeg od vsakdanjika? Pri iskanju nastanitve si lahko pomagate tudi s portalom 1818.si, kjer v kategoriji Turizem in turistične nastanitve na enem mestu najdete apartmaje, hotele, glamping nastanitve in druge turistične ponudnike iz vse Slovenije. Poleg prenočišč lahko raziščete tudi ponudbo izletov, doživetij in organiziranih potovanj ter tako poiščete še zanimive aktivnosti, s katerimi boste popestrili svoj oddih. Pred končno odločitvijo je smiselno pripraviti kratek izbor nastanitev in pri vsaki preveriti razpoložljivost, skupno ceno ter pogoje bivanja. Tudi na videz podobni nastanitvi lahko ponujata precej različno izkušnjo, zato je vredno nekaj pozornosti nameniti podrobnostim, ki vam največ pomenijo. Za lep oddih ni potrebna najdražja nastanitev Za nepozabne počitnice pogosto poskrbijo stvari, ki nimajo veliko opraviti s številom hotelskih zvezdic ali velikostjo apartmaja. Jutranja kava s pogledom na hribe, sprehod ob morju, domač zajtrk na turistični kmetiji ali preprosto nekaj dni brez vsakodnevnega hitenja so lahko vredni precej več kot razkošna oprema, ki je med oddihom skoraj ne uporabljate. Pri izbiri nastanitve zato ne iščite samo najnižje cene, ampak pravo razmerje med udobjem, lokacijo in doživetji. Z malo primerjanja in pravočasnim načrtovanjem je lahko tudi cenovno ugoden oddih v Sloveniji natanko takšen, kot ste si ga zamislili.