Poiskali smo najugodnejšo ponudbo zaščitnih mask na trgu! Kdo je zmagovalec?

Pri enem izmed dražjih ponudnikov lahko tako za 10 paketov, torej za skupno 500 mask, odštejete kar 399,99 €, pri enem od najcenejših ponudnikov pa le 99,9 €. Ja, tudi nas so presenetile razlike! Presenečeni pa smo bili tudi, da lahko danes za paket 50 mask zapravite manj kot 10 €.

Eden izmed najcenejših ponudnikov, ki smo ga odkrili, namreč ponuja paket 50 mask po 9,99 €! Ponudbo lahko najdete tukaj.

Cene mask v prejšnjem obdobju

Ko smo se marca srečali s pojavom korona virusa, nihče od nas ni pričakoval, da bo na trgu prišlo do pomanjkanja mask. Zaradi omejene ponudbe so nekateri ponudniki izkoristili situacijo in tako je lahko posameznik za 50 mask odštel tudi 100 € in več. V trenutkih strahu in agonije smo naredili vse za svojo zaščito in podlegli tudi takšnim nakupom. Če dobro pomislimo, takrat sploh nismo imeli druge izbire. A danes je drugače, trgovcev je več, med obstoječimi ponudniki mask lahko tako najdete najbolj ekonomično in predvsem bolj premišljeno rešitev.

Kakšne so cene danes?

Prišli smo do spoznanja, da se tudi danes cene pri različnih ponudnikih precej razlikujejo. Ob razmišljanju, koliko denarja lahko povprečna družina mesečno porabi za nakup mask, nam je postalo kar malce nelagodno. Nekatere ponudbe so resnično absurdne. Ko se soočamo z začasnim zapiranjem določenih gospodarskih panog, številna delovna mesta so vprašljiva, prihodnost pa je nepredvidljiva, je pomembno, da smopri vsakdanjih nakupih ekonomični. Tudi pri izbiri mask!

Po pregledu smo ugotovili, da je eden izmed najbolj ugodnih ponudnikov spletna trgovina LineoShop, ki paket petdesetih (50) mask ponuja po ceni 9,99 €.