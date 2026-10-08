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Slovenija

Za nakup električnih avtomobilov bo objavljen nov javni poziv

Ljubljana, 08. 10. 2026 17.32 pred 26 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.V.
Električni avtomobili

Vlada Republike Slovenije je sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2026, s katerim se zagotavlja dodatna sredstva za izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in financiranje okoljskih naložb, so sporočili iz ministrstva za okolje in prostor. Med drugim bo za nakup električnih avtomobilov objavljen nov javni poziv.

Na podlagi rebalansa se sredstva iz nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki preteklih let iz sredstev ZURE povečujejo za 3,5 milijona evrov. Eko sklad je imel za ta namen že predvidenih 5,6 milijona evrov iz naslova nerazporejenega presežka, z rebalansom pa se znesek povečuje na skupaj 9,1 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena plačilu obveznosti po preteklih javnih pozivih ZURE, ki bodo izplačane v letu 2026, so sporočili iz ministrstva.

Rebalans hkrati povečuje sredstva za kreditiranje okoljskih naložb. Obseg sredstev za kreditiranje se povečuje s 50 na 80 milijonov evrov. Dodatnih 30 milijonov evrov bo Eko sklad zagotovil z dolgoročnim posojilom pri finančnih institucijah.

Sredstva bodo namenjena obstoječim odprtim javnim pozivom, predvsem kreditiranju občanov, po potrebi pa tudi drugim pozivom. V okviru povečanih sredstev je predvideno tudi sofinanciranje obrestnih mer pri kreditih za nakup električnih avtomobilov, za kar bo objavljen nov javni poziv, so napovedali. "Tako bo zagotovljena kontinuiteta kreditiranja naložb na vseh aktualnih javnih pozivih do konca leta."

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KOMENTARJI6

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Komentator
08. 10. 2026 18.13
Več subvencij, višje cene proizvajalcev in obratno.Ko bodo avtomobili brez subvencij, bodo prodajalci morali razmisliti, ali niso cene previsoke, če bodo želeli še kaj prodati. Zdaj nimajo teh skrbi. Jih države bogato nagrajujejo...
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
08. 10. 2026 18.06
Ekosklad ali nategsklad!!!
Odgovori
+0
2 2
Pajki
08. 10. 2026 18.08
Zakaj konkretno?
Odgovori
+1
2 1
4krogci
08. 10. 2026 18.12
Zato k pri ekoskladu so samo dolocene peci,TČ,okna,.. dovoljena…z drugimi besedami distributorji so dobro podplacal odgovorne…a v resnici na trgu dosti bolsih zadev za nizjo ceno
Odgovori
0 0
obožeobože
08. 10. 2026 18.00
Vsaka subvencija je potuha za eno panogo v gospodarstvu!
Odgovori
+0
2 2
Pajki
08. 10. 2026 18.09
Razen, ce imas ti korist od tega. A ne?
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+1
1 0
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