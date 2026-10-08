Za nakup električnih avtomobilov bo objavljen nov javni poziv

Na podlagi rebalansa se sredstva iz nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki preteklih let iz sredstev ZURE povečujejo za 3,5 milijona evrov. Eko sklad je imel za ta namen že predvidenih 5,6 milijona evrov iz naslova nerazporejenega presežka, z rebalansom pa se znesek povečuje na skupaj 9,1 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena plačilu obveznosti po preteklih javnih pozivih ZURE, ki bodo izplačane v letu 2026, so sporočili iz ministrstva.

Rebalans hkrati povečuje sredstva za kreditiranje okoljskih naložb. Obseg sredstev za kreditiranje se povečuje s 50 na 80 milijonov evrov. Dodatnih 30 milijonov evrov bo Eko sklad zagotovil z dolgoročnim posojilom pri finančnih institucijah.

Sredstva bodo namenjena obstoječim odprtim javnim pozivom, predvsem kreditiranju občanov, po potrebi pa tudi drugim pozivom. V okviru povečanih sredstev je predvideno tudi sofinanciranje obrestnih mer pri kreditih za nakup električnih avtomobilov, za kar bo objavljen nov javni poziv, so napovedali. "Tako bo zagotovljena kontinuiteta kreditiranja naložb na vseh aktualnih javnih pozivih do konca leta."