Ugotovili, zakaj se je morje pri Belih skalah obarvalo vijoličasto

Za nenavaden pojav, ko se je morje med Belimi skalami in rtom Ronek pred dnevi obarvalo vijoličasto, obstaja zelo velika verjetnost, da je bil vzrok v kalijevem hipermanganu, so ocenili na upravi za pomorstvo. Gre sicer za razkužilo, ki se v vodi dobro topi in hitro postane neškodljivo. Hipermangan so najbrž po nesreči v morje odvrgli kopalci.

Po analizi vzorcev, ki jih je opravil nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora, so zaznali povečano vsebnost mangana, zaradi česar obstaja zelo velika verjetnost, da je obarvanost povzročil kalijev hipermangan, je o nenavadnem pojavu povedal vodja sektorja za varovanje obalnega morja pri upravi za pomorstvo Arturo Steffe. Kalijev hipermangan se uporablja v splošni rabi za razkuževanje živil oz. drugih predmetov in se v stiku z vodo obarva vijoličasto. Kot vsako razkužilo bi bil ob zaužitju brez razredčitve za človeka škodljiv, ker pa se dobro topi, v vodi hitro postane neškodljiv. Na upravi za pomorstvo predvidevajo, da se je razkužilo v morske vode vneslo tako, da so ga kopalci na divji plaži imeli za lastno uporabo in so ga po nesreči odvrgli v morje. Pojav oziroma izvir vijoličaste barve je bil v bibavičnem pasu, torej med plimo in oseko. Prvo informacijo o obarvanosti morja so na upravi za pomorstvo prejeli prejšnji ponedeljek, nato je sektor za varovanje obalnega morja poslal plovilo po vzorec obarvane vode. Ob prihodu plovila na kraj je bilo videti le še malo obarvanenega morja, ki je nato v manj kot dveh urah od prve informacije o onesnaženju popolnoma izginilo. V naslednjih dneh so izvedli podrobne preglede tako morja kot tudi suhega dela bibavičastega pasu, da bi odkrili morebitni dodatni izvor obarvanja, vendar neuspešno. Po enem tednu rednega nadzora območja ni bilo zaznati ponovnega obarvanja morja, je še povedal Steffe.