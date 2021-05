Ugotovite, kako lahko trgujete s ceno zlata na spletu in kakšno je razmerje med zlatom in bitcoinom

Opazen je nasprotni trend cen zlata in "digitalnega zlata". Investicijska hiša JP Morgan je nedavno objavila, da institucionalni vlagatelji zavračajo bitcoin v korist zlata, vendar kritiki pravijo, da čeprav so nekateri vlagatelji opustili bitcoin in vlagajo v zlato, je malo dokazov, da institucionalni vlagatelji bitcoin množično opuščajo.

Nekateri vlagatelji verjamejo, da bo letos zlato še naprej raslo. Razlogi za to so pospeševanje inflacije (cen) v ZDA, pa tudi v drugih delih razvitega sveta. Ogromne vsote svežega denarja, ki sta ga centralna banka in ameriški kongres izdala z namenom podpore državljanom in gospodarstvu med pandemijo, terjajo davek v obliki naraščajočih cen blaga, izdelkov in storitev. Poleg tega povečana (stara) geopolitična tveganja, ki jih je poslabšala pandemija, predvsem pa slabi odnosi med ZDA in Kitajsko, pa tudi ZDA in Rusijo, predstavljajo grožnjo, ki stoji v ozadju.

Medtem je bitcoin doživel eno najhujših dvotedenskih obdobij. Elon Musk, izvršni direktor Tesle, je sporočil, da njegovo podjetje bitcoinov ne bo več sprejemalo kot plačilno sredstvo zaradi skrbi za okolje, ki jih za seboj pušča "rudarstvo" bitcoinov. Le tri mesece po odločitvi, da se dovolijo plačila z bitcoini, je ta kopernikanski obrt povzročil takojšen 10-odstotni padec bitcoinov z nadaljnjim upadom. Odločitev Kitajske, ki je za to kriptovaluto velik trg - da poostri predpise in omeji finančne institucije pred bitcoin transakcijami, je povzročila bojazen, da bi lahko druge vlade sledile isti poti.

Medtem ko nekateri zagovorniki kriptovalut upajo, da bo bitcoin postal globalno sprejeta valuta, drugi, na primer izvršna direktorica Ark Invest Katie Wood, menijo, da je bitcoin alternativa zlatu in bo še naprej rasel in sčasoma postal manj špekulativni finančni instrument. Šola mišljenja, v katero sodi tudi Katie Wood kot uspešna vlagateljica na Wall Streetu verjame, da takoj, ko vlade prenehajo gledati na bitcoin kot na grožnjo valutam in ga začnejo videti kot dobro naložbeno priložnost, bo le "nebo" meja za to kriptovaluto.

Viri : Reuters, Business Insider, CNBC.

