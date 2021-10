Ugotovljene nepravilnosti pri skoraj 43 odstotkih pregledanih objektov

Gradbena inšpekcija je med februarjem in septembrom preverjala, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika.

"Opažamo, da do sedaj pridobljeni rezultati predmetne akcije kažejo, da se stanje na terenu poslabšuje, saj se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo število ugotovljenih nepravilnosti v povezavi s prijavo začetka gradnje, in sicer z 32,4 odstotka ugotovljenih nepravilnosti v rešenih zadevah v letu 2020 na 42,8 odstotka v letu 2021. Glede na to, da v vseh zadevah v času poročanja še ni bilo odločeno oz. ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, pričakujemo, da bi se lahko število ugotovljenih nepravilnosti še povečalo," so v sporočilu za javnost ta teden zapisali na inšpektoratu za okolje in prostor.

Uvedenih je bilo 216 postopkov, od tega 210 upravnih inšpekcijskih in šest prekrškovnih postopkov, v okviru katerih je bilo opravljenih 329 inšpekcijskih rednih nadzorov. V 63 zadevah še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato se postopki nadaljujejo. V zadevah, v katerih so gradbeni inšpektorji odločili do 21. septembra, pa so ugotovili 63 nepravilnosti, kar predstavlja 42,8 odstotka preverjenih objektov.

Ugotovili so, da sta bila dva objekta neskladna. V obeh primerih je inšpektor z odločbo odredil, da se gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja.

V zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje so gradbeni inšpektorji izdali 27 odločb, v zvezi z neimenovanjem nadzornika pa eno odločbo. V vseh primerih so odredili, da se gradnje ustavijo in da se nepravilnosti odpravijo. V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi pri sami gradnji so gradbeni inšpektorji izdali 33 odločb za odpravo nepravilnosti.

Po zakonu o prekrških je bilo izdanih pet odločb z izrečenimi opomini in en plačilni nalog z globo 1000 evrov. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik, so še navedli na inšpektoratu.