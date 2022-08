Ugotovljenih več nepravilnosti pri delu policije v času protestov

Na Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za pritožbe zoper policijo, je bilo v letih 2020 in 2021 vloženih več pritožb zoper delo policije, ki so se nanašale na delo policistov v času protestov. "Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti pri delu policije, kjer so policisti s svojimi zakonsko predpisanimi pooblastili nestrokovno in nesorazmerno posegli v človekove pravice in temeljne svoboščine," so sporočili z omenjenega ministrstva.

"Temelj policijskega dela v Sloveniji mora biti spoštovanje ustave, delo v skladu z zakoni, ki urejajo delo policije, policisti pa morajo biti pri tem zavezani strokovnosti," so na ministrstvu za notranje zadeve zapisali v sporočilo za javnost in dodali, da morajo policisti izhajati iz dejstva, da je njihova naloga zagotavljanje varnosti, krepitev pravne države in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

icon-expand Protesti v Ljubljani FOTO: POP TV

Kot navajajo, vladavino prava sestavljajo trije konstitutivni elementi: zakonitost, demokracija ter človekove pravice in temeljne svoboščine in k temu so, kot pravijo, zavezani tudi sami. V zvezi s tem je ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar 30. junija odredila strokovni nadzor ministrstva nad ravnanjem policije med protesti v zadnjih dveh letih in na podlagi Zakona o organiziranosti in delu v policiji naslovila na Policijo usmeritve in obvezna navodila za ravnanje policije ob javnih shodih.