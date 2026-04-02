Slovenija

Nov ugovor SDS na izvedbo volitev, izpostavljajo Argentino

Ljubljana, 02. 04. 2026 16.33 pred 26 dnevi 3 min branja 650

Avtor:
T.H.
Janez Janša

Iz stranke SDS so sporočili, da so na Državno volilno komisijo (DVK) podali ugovor zaradi množičnih nepravilnosti pri delu volilnih organov na marčevskih državnozborskih volitvah. Menijo, da so se nepravilnosti pojavile pri izvedbi glasovanja v tujini, izvajajanju volitev v Buenos Airesu, določitvi nezakonitih predčasnih volišč, nezakonitem imenovanju predsednikov okrajnih volilnih komisij, hrambi glasovnic pri predčasnem glasovanju.

V Slovenski demokratski stranki so na podlagi 106. člena Zakona o volitvah v državni zbor vložili ugovor, kot pravijo, zaradi nepravilnosti pri delu DVK in volišča na diplomatsko-konzularnem predstavništvu – Veleposlaništvu Republike Slovenije v Buenos Airesu.

Preberi še V tujini zaenkrat gladko Gibanje Svoboda, sledita SDS in Levica

Pravijo, da nekateri volivci v tujini niso prejeli glasovnic, nekatere pošiljke, ki so v Slovenijo prispele iz diplomatsko-konzularnih predstavništev, pa so bile odprte.

Preberi še Glasovi iz tujine izida niso spremenili, udeležba presegla 70 odstotkov

V SDS zatrjujejo, da številnim volivcem v tujini glasovanje ni bilo omogočeno. Ob tem posebej izpostavljajo Argentino. Pravijo, da so se nanje obrnili številni državljani, ki so dejali, da niso prejeli glasovnic v tujino, kar po mnenju SDS predstavlja bistven vpliv na izid glasovanja.

Prepričani so, da je v postopku izvedbe volitev s strani DVK prišlo do kršitve 43. člena ustave, ki zagotavlja splošno in enako volilno pravico. Država pa prek DVK ni izpolnila svoje pozitivne obveznosti zagotavljanja tehničnih pogojev za uresničevanje te pravice volivcem v tujini, dodajajo.

"Ker glasovnice niso bile odposlane pravočasno ali niso bile vročene v rokih, ki bi omogočali vrnitev glasu do zaprtja volišč, je bila volivcem v tujini de facto odvzeta možnost sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. S tem je bila kršena narava volilne pravice kot subjektivne pravice posameznika, hkrati pa je bila zaradi sistemske napake okrnjena legitimnost volilnega rezultata, saj določenemu delu volilnega telesa glasovanje ni bilo omogočeno iz razlogov na strani državnega aparata," so zapisali v sporočilu za javnost.

Prepričani so, da bi moralo biti volilno gradivo, ki se je pošiljalo volivcem s stalnim prebivališčem v tujini, po uradni dolžnosti sledljivo: "Le tako bi namreč vedeli, kdaj in kje se nahaja volilno gradivo za volivca, ki upravičeno pričakuje glasovnico z volilnim gradivom, da bo lahko uresničil svojo ustavno pravico."

"Glede na informacije številnih volivcev v tujini, posebej na območju ZDA, Argentine, ker niso prejeli glasovnic z volilnim gradivom in jim je bilo tako onemogočeno glasovanje v roku, kot ga določa Zakon o volitvah v državni zbor, bi moralo biti glasovanje ponovljeno," menijo.

Preberi še DVK zavrnila ugovor SDS glede predčasnega glasovanja

Ob tem so spomnili, da so na volilne komisije volilnih enot zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov že vložili tudi ugovor zaradi nezakonito določenih volišč za predčasno glasovanje v volilnih okrajih znotraj volilnih enot, kjer posebna volišča za predčasno glasovanje niso bila določena v skladu z zakonom, kot pravijo.

Glasovnice iz tujine povečale prednost Gibanja Svoboda

Včeraj so bili objavljeni končni, a še neuradni izidi nedavnih volitev v DZ. Na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) je vnesenih 1.179.769 veljavnih glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna.

Gre še vedno za neuradne podatke, po katerih se je v Državni zbor uvrstilo sedem list. Gibanje Svoboda je dobilo 28,66 odstotka glasov, SDS pa 27,88 odstotka glasov. Razlika v številu glasov med strankama znaša 9179 glasov.

Glasovnica za volitve v DZ
Glede na objavljene podatke je po izračunih STA skupaj iz tujine veljavno glasovalo 13.202 volivk in volivcev. Že v ponedeljek so vnesli glavnino glasovnic, ki so iz tujine na okrajne volilne komisije prispele po pošti, in sicer 8100 veljavnih glasovnic. V torek so jih dodali še 767, manjkali pa so podatki z diplomatsko-konzularnih predstavništev in manjši del glasovnic, ki so po pošti iz tujine prispele na DVK, kar so izidom prišteli v sredo. Včeraj so tako prišteli še 4335 veljavnih glasovnic iz tujine.

Relativni zmagovalec volitev ostaja Gibanje Svoboda. Razlika v številu glasov z SDS se je še nekoliko povečala, število mandatov pa se pri obeh strankah, kot tudi ostalih, ki jim je uspel vstop v DZ, ni spremenilo.

Uradni izidi parlamentarnih volitev, ki so potekale 22. marca, bodo znani do 7. aprila, ko jih bo razglasila DVK.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bella Ciao1
03. 04. 2026 14.28
Slovenija ima najhujšega enotnega zunanjega in notranjega sovražnika v skrajnih RKC sektah, ki nas ropajo v milijardah in preko SDS paradržave in Slovenske Katoliške Akcije notranje delijo in režejo pri živem telesu. Sicer pa so to počeli 2000 let, delali med 2 vojno in le zakaj ne bi zdaj.🥶😤 Stevanovič ima samo eno neznanko....koliko deset milijonov bo pristalo na bankah za tiho izdajalsko dvigovanje rok za njih. Volilci pa so bili zopet "jako pametni" z njim, Logarjem, Pirati, Prebiličem
gofla1
03. 04. 2026 14.26
Me zanima, če se bodo ti volilci vrnili v Slovenijo. Če ne, pa ne vem, zakaj bi oni odločali, kako bomo mi tukaj živeli in kakšno vlado bomo imeli.
Smuuki
03. 04. 2026 18.26
Zakaj se ne bi vrnili? Ali pa če se ne. Vsak ki ima slovenski potni list to pravico ima. Pojavi se drugo vprašanje. Koliko slovenskih potnih listov je podeljenih brez vseh kriterijev v srbiji? A je ta podatek javnosti dostopen? Koliko ljudi v srbiji poseduje slovenski potni list?
Bozjidar
07. 04. 2026 12.50
To je 3.generacija,zakaj bi se vrnili,da gledajo faco puklastega?
Slavko BabIč
03. 04. 2026 13.49
Ne jokaj za menoj Arđentina, pleško!
Slavko BabIč
03. 04. 2026 13.49
Goljufije so bile samo v Klejti!
Kostorog
03. 04. 2026 14.16
Včeraj sem jaz to isto napisal pa sem bil izbrisan, očitno je bil modri desnuhar dežurni.
Minovak
03. 04. 2026 13.04
Goljufij je bilo zares veliko in vse, kar je bilo objavljeno o tem ima otipljivo podlago, saj poznamo delovanje volilnih organov, ki so vedno povsem levi in nagnjeni k korupciji. Logika poslanih in prispelih glasov je taka, da je bilo poslano samo tja, kjer se je pričakoval uspeh levih, zato je ugovor na mestu.
Bella Ciao1
03. 04. 2026 12.00
Zdaj bomo Slovenci zopet dajali farom, Novi zavezi in Vatikanu več kot za naše zdravje, socialo. Kristjani itak morate biti v revščini da znate ceniti življenje?!?🤯🤯🤯🤯😡
Smuuki
03. 04. 2026 18.29
Le kaj si ti sirotej dal komu? Sam si social podpiranec. Torej si tisti ki dobiva ne tisti ki daje. Zadihaj
iskriv
03. 04. 2026 11.00
Janša je največji zdrahar v Sloveniji , je paranoik , v vsem vidi prevare , a največja prevara je on sam . Sedaj rovari zoper legitimnost teh volitev in govori o nekih volilnih prevarah , nepravilnostih doma in v tujini , kjer izpostavlja Argentino . Ne more se sprijazniti , da je kljub pomoči tuje paraobveščevalne službe in diskreditacijo predsednika vlade in župana Ljubljane izgubil volitve . Njegova kriminalna preteklost , ga spremlja vseskozi in se dopolnjuje s sedanjo , ki pa je usmerjena zlasti v delovanje zoper državo in njene institucije od pravosodja , kulture , javnega zdravstva , javnega šolstva , javne RTV in medijev nasploh , ki niso v njegovi domeni . Kot pravi HRIBARJEVA , Janša je nevaren človek .
Minovak
03. 04. 2026 13.10
Govoriti s polnimi usti je grdo. Ampak govoriti s prazno glavo je še slabše.
Slavko BabIč
03. 04. 2026 14.03
Najslabše pa je govoriti z dr#kom v hlačah iz klejti, minovak!
Bozjidar
07. 04. 2026 14.00
100%drži,bravo za zapis
Bella Ciao1
03. 04. 2026 10.55
Gliha skup štriha. Kako so desni norci zamenjali ploščo in kar naenkrat hvalijo srbina Stevota. Ponudba SDS in pribočnika duceja Vrtovca je premočna ..za glasove iz opozicije za desno ekstremistično pogubno vlado...podobno kot kriminalec Jelinčič pred leti ..je ponujena in zagotovljena večdestmilijonska polnitev bančnega računa v eksotih. Ker v igri je seveda med 5-10 milijardami plena samo v enem mandatu ...Slovenci pa smo preizkušeno tradicionalni tihi poslušni bankomat. Za Stevota bo ta ponudba JJ Vrtovca in Logarja kar atomski preskok do 20-30 milijonov za 4 leta sedenja in dviganja roke. Neumni volilci Prebiliča, Logarja, resnice, piratov....ste zdaj še vedno tako pametni in srečni?
borjac
03. 04. 2026 10.39
Argentinski volivci , kdo so to ??? Argentinci ki Slovenije niti videli niso v življenju , pa niti Slovensko ne znajo govoriti , SEDAJ NAJ BI TI LJUDJE ODLOČALI KDO NAJ BI VODIL SLOVENIJO ??? , sicer pa tisti Argentinci iz 2 SV so že pokojni , njihovim otrokom, vnukom in pravnukom , še mar ni za Slovenijo , oni v Argentini IMAJO BISTVENO VEČJE PROBLEME KOT JIH IMAMO MI V SLOVENIJI , kdo naj bi imel volilno pravico v Sloveniji iz tujine ?? tisti ki delajo na Veleposlaništvih , na firmah v tujini , na delih v diplomaciji , zdravstvu ..... itd. , ljudje , ki imajo dvojna državljanstva in so povezani z domovino , ne pa neki , ki so imeli pradedka ali prababico iz Slovenije , te volilne pravice je potrebno razčistiti , sicer pa dragi Janša , nahajamo se v letu 2026 in ne v letu 1956 , stvari inj ljudje se spreminjajo , tudi tistih pumpaških duhovnikov, ki so pridigali sovraštvo do Slovenije ni več , so odšli , in tretji in četrti rod se je asimiliral , in kot sem že napisal imajo precej , precej , večje probleme v Argentini , kako preživeti , .... kot jih imamo mi v Sloveniji , se pa vidi po reakciji da je Janša star Jugo politik , obtičal je v povojnem času , v grobovih , sovraštvu .... Janša je EDINI POLITIK v Sloveniji , ki se futra iz davkoplačevalskega denarja že 35 let pa še na 8 let Komunistične podlage iz Juge , človek je za v muzej , z napisom , sovraštvo ....
Protoc
03. 04. 2026 09.30
Ta na vsak način hoče pred penzijo..če bi bil izvoljen..narediti zadnji drzavni rop stoletja🤣🤣
Minovak
03. 04. 2026 13.08
Samo dve stvari sta brezkončni: vesolje in človeška neumnost, za vesolje nisem povsem prepričan. (Albert Einstein)
kranjski janezz
03. 04. 2026 08.50
V argentini nimajo kaj odločat o sloveniji
Smuuki
03. 04. 2026 08.37
Predsednik dvk je pravi naslov za sprejemanje kritik, ne tisti ki na nepravilnosti opozarja. Prvo se preveri točnost navedenih očitkov kasneje se ugotavlja odgovornost. Tako je v pravni državi. Druščina na horuk se brani z napadi na posameznika ki na nepravilnosti opozarja. Partizanski način reševanja problemov je pri nas še kako živ. Diskriditiraj - likvidiraj. Brez sodišča, brez preverjanja ali je očitek resničen ali zgolj podtaknjen.
štajerc65
02. 04. 2026 20.48
Janez Janša. Game over pojdi u penzion pa bo mir v Sloveniji, brez vohunov pa jo kanja, pa pritožb. Upam da si ne želiš ponovitev volitev.
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.47
Janez Jufka grosupeljski večni luzer, samo ti 1001 nick patogen v kleti si še večji zguba od njega!
zrela hruška
02. 04. 2026 20.42
Kaj ne pustite na miru ovega bolehnega starčka iz SDS. ne ga forsirat... zdravje mu to ne dopušča?! naj se v miru spakira za v dom ali dob.🤣🤣
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.39
Janez Jufka večni luzer!
Slavko BabIč
02. 04. 2026 20.38
Še v Arđentini so izgubili!
TITO50
02. 04. 2026 20.33
Neverjetno, izpostavlja Argentino, kjer je največ domobrancev.
oježeš
02. 04. 2026 21.00
Zdaj, ko z Izraelci ni uspel, je pa prepričan, da bo z Argentinci. Vse mu pride prav. Rad bi bil Trump, da bi se ga vsi bali. Tak človek, če pride do položaja je lahko le diktator.
Mens sana
02. 04. 2026 20.30
.............potomci domobrancev iz Argentine ne morejo sprejeti dejstva, da je njihov zagovornik v naši državi izgubil volitve....................
oberzajebant
02. 04. 2026 20.29
Lahko še neštetokrat prijavljaš...jasno je da luzer.
Lion90
02. 04. 2026 20.28
Se en mandat levakov pa bomo kmalu kuba
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
