Nov ugovor SDS na izvedbo volitev, izpostavljajo Argentino

V Slovenski demokratski stranki so na podlagi 106. člena Zakona o volitvah v državni zbor vložili ugovor, kot pravijo, zaradi nepravilnosti pri delu DVK in volišča na diplomatsko-konzularnem predstavništvu – Veleposlaništvu Republike Slovenije v Buenos Airesu.

Pravijo, da nekateri volivci v tujini niso prejeli glasovnic, nekatere pošiljke, ki so v Slovenijo prispele iz diplomatsko-konzularnih predstavništev, pa so bile odprte.

V SDS zatrjujejo, da številnim volivcem v tujini glasovanje ni bilo omogočeno. Ob tem posebej izpostavljajo Argentino. Pravijo, da so se nanje obrnili številni državljani, ki so dejali, da niso prejeli glasovnic v tujino, kar po mnenju SDS predstavlja bistven vpliv na izid glasovanja. Prepričani so, da je v postopku izvedbe volitev s strani DVK prišlo do kršitve 43. člena ustave, ki zagotavlja splošno in enako volilno pravico. Država pa prek DVK ni izpolnila svoje pozitivne obveznosti zagotavljanja tehničnih pogojev za uresničevanje te pravice volivcem v tujini, dodajajo.

"Ker glasovnice niso bile odposlane pravočasno ali niso bile vročene v rokih, ki bi omogočali vrnitev glasu do zaprtja volišč, je bila volivcem v tujini de facto odvzeta možnost sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. S tem je bila kršena narava volilne pravice kot subjektivne pravice posameznika, hkrati pa je bila zaradi sistemske napake okrnjena legitimnost volilnega rezultata, saj določenemu delu volilnega telesa glasovanje ni bilo omogočeno iz razlogov na strani državnega aparata," so zapisali v sporočilu za javnost. Prepričani so, da bi moralo biti volilno gradivo, ki se je pošiljalo volivcem s stalnim prebivališčem v tujini, po uradni dolžnosti sledljivo: "Le tako bi namreč vedeli, kdaj in kje se nahaja volilno gradivo za volivca, ki upravičeno pričakuje glasovnico z volilnim gradivom, da bo lahko uresničil svojo ustavno pravico." "Glede na informacije številnih volivcev v tujini, posebej na območju ZDA, Argentine, ker niso prejeli glasovnic z volilnim gradivom in jim je bilo tako onemogočeno glasovanje v roku, kot ga določa Zakon o volitvah v državni zbor, bi moralo biti glasovanje ponovljeno," menijo.

Ob tem so spomnili, da so na volilne komisije volilnih enot zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov že vložili tudi ugovor zaradi nezakonito določenih volišč za predčasno glasovanje v volilnih okrajih znotraj volilnih enot, kjer posebna volišča za predčasno glasovanje niso bila določena v skladu z zakonom, kot pravijo.

Glasovnice iz tujine povečale prednost Gibanja Svoboda

Včeraj so bili objavljeni končni, a še neuradni izidi nedavnih volitev v DZ. Na spletni strani Državne volilne komisije (DVK) je vnesenih 1.179.769 veljavnih glasovnic. Volilna udeležba je bila 70,25-odstotna. Gre še vedno za neuradne podatke, po katerih se je v Državni zbor uvrstilo sedem list. Gibanje Svoboda je dobilo 28,66 odstotka glasov, SDS pa 27,88 odstotka glasov. Razlika v številu glasov med strankama znaša 9179 glasov.

