Ugovor vesti: sindikat farmacevtov z zahtevo za oceno ustavnosti

Opozoril je, da je poseg v pravico do ugovora vesti absoluten, brez izjem in velja za vse farmacevtske delavce tako pri izdaji zdravil, kot tudi pri izdaji izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Zato je po prepričanju sindikata nesorazmeren in nedopusten. Dodal je, da ustava nalaga zakonodajalcu, da z zakonom določi zgolj način uresničevanja te pravice, prepoved oziroma odvzem te pravice pa da to pooblastilo presega.

Kot je v izjavi za javnost zapisal predsednik sindikata Aljaž Sočan , je bila z novelo farmacevtskim delavcem kot edinim delavcem v zdravstveni dejavnosti odvzeta pravica do ugovora vesti. "Pri tem pa so bili postavljeni v neenak, slabši položaj kot vsi ostali zaposleni v zdravstveni dejavnosti," je zapisal.

Spomnil je, da je v zdravstveni dejavnosti že uveljavljena splošna ureditev ugovora vesti, ki jo določa zakon o zdravstveni dejavnosti, za zdravnike, kot nosilce zdravstvene dejavnosti, pa zakon o zdravniški službi. "Pravico do ugovora vesti torej lahko uveljavljajo vsi zdravstveni delavci, celo zdravniki kot nosilci zdravstvene dejavnosti, zgolj farmacevtskim delavcem pa je ta pravica povsem neutemeljeno v celoti odvzeta," je kritičen Sočan.

Po njegovih besedah se v sindikatu zavedajo, da uveljavljanje pravice do ugovora vesti lahko v določeni meri oteži organizacijo dela pri delodajalcih, a poudarjajo, da je uveljavljanje ugovora vesti med farmacevtskimi delavci v praksi izjemno redko. Opozoril je še, da je bila prepoved v zakon vnesena po končanem usklajevanju predloga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta.

Poudaril je, da je omejevanje pravice do ugovora vesti za farmacevtske delavce še dodatno problematično, ker je trenutno v zakonodajnem postopku zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. "Pri čemer ni jasno, kakšna bo njegova končna oblika, in zato tudi ni jasno, ali se bo prepoved uveljavljanja pravice do ugovora vesti raztezala tudi na farmacevtske delavce, ko bo šlo za pripravo učinkovin, ki se bodo uporabljale za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja," opozarjajo.

DZ je novelo zakona o lekarniški dejavnosti sprejel sredi decembra. Temeljni namen zakona je zagotoviti kontinuirano zagotavljanje varne, stalne, enakomerne in kakovostne preskrbe z zdravili. Ureja tudi področje koncesij in zagotavlja financiranje specializacij magistrov farmacije in specialnih znanj.