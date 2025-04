Ugovora vesti na področju oploditve z biomedicinsko pomočjo ZZS ne beleži

Spomnimo. Kot so pojasnili v uradu zagovornika načela enakosti, je tožnica pri svoji ginekologinji opravila pregled. Ko ji je povedala, da je v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo v Avstriji, pa ji je ginekologinja razložila, da njene nosečnosti ne bo vodila, češ da je vložila ugovor vesti glede opravljanja vseh ginekoloških zdravstvenih storitev, povezanih s postopki OBMP pri istospolnih parih. Pacientka je zato prijavila diskriminacijo, odločila pa se je tudi za tožbo.

" Med ginekologi v registru ni evidentiranega ugovora vesti na področju oploditve z biomedicinsko pomočjo (OBMP) ," so sporočili z Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS), potem ko je v javnosti odjeknila novica o ginekologinji, ki je istospolno usmerjeni pacientki zavrnila obravnavo.

Ginekologinja trdi, da je bila prepričana, da je njen ugovor vesti ustrezen. Sklepe pristojnega odbora Zdravniške zbornice o diskriminatornosti ugovora pa da je prejela, potem ko je nadaljnje zdravljenje pacientke že zavrnila. Svoj ugovor vesti je nato umaknila.

Na ZZS pojasnjujejo, da lahko zdravnik poda ugovor vesti ob vpisu v register zdravnikov ali kadar koli kasneje med svojim poklicnim delom. "Odbor za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici je v zvezi s tem sprejel stališče, da se ustrezen ugovor vesti nanaša na konkreten zdravstveni poseg in ne na določen zdravstveni poseg samo pri določeni skupini pacientov, ki jim je skupna osebna okoliščina (npr. istospolna usmerjenost, barva kože, vera ...)," so dodali.

Zbornica sicer zdravnikovo izjavo o ugovoru vesti le vpiše v register, ne opravi pa vsebinske presoje.

Postregli so tudi s podatkom, da je le 46 od 2036 vpisanih zdravnikov in zobozdravnikov v zadnjih petih letih izrazilo ugovor vesti. Letos jih je to storilo pet, lani eden več.