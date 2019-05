Sodnik ugrabiteljem zaradi begosumnosti odredil pripor

Alžirca in Maročan, ki so ugrabili Belokranjca Miroslava Moravca, so stopili pred preiskovalnega sodnika. Zaslišanje s pomočjo tolmača za arabščino je potekalo dve uri. Novomeški preiskovalni sodnik je zoper njih zaradi begosumnosti odredil pripor, ki ga bodo prestajali v različnih krajih po Sloveniji. Očitajo jim kazniva dejanja ugrabitve, ropa in odtujitve osebnega vozila.

Migranti, 18-letna Alžirca in 25-letni Maročan, ki so v sredo v Beli krajini ugrabili domačina Miroslava Moravca so danes v Novem mestu stopili pred preikovalnega sodnika. Očitajo jim kazniva dejanja ugrabitve, ropa in odtujitve osebnega vozila. Osumljence za ugrabitev pripeljali na zaslišanje FOTO: POP TV Novinarka oddaje 24UR Staša Lozar je sporočila, da je sodnik zoper njih zaradi begosumnosti že odredil pripor. Kot je dodala, bodo osumljenci pripor prestajali v različnih priporih po Sloveniji, med zaslišanje pa so osumljencem zagotovili tolmača za arabščino. Koprski policisti so v četrtek osumljence predali novomeškim kolegom, pred sodnika pa so morali stopiti najkasneje danes do polnoči. Četrtega osumljenca po naših podatkih policija še ni izsledila. Intenzivna policijska preiskava je tako še vedno v polnem teku, a nekatere odrobnosti ugrabitve še vedno niso jasne. Policija naj bi po naših neuradnih informacijah preverjala vse možnosti, tudi vse glasnejše govorice iz Bele krajine, da je bila celotna zadeva zrežirana. Okrožno sodišče v Novem mestu FOTO: DolenjskaNews