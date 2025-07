Ugrabitev Julije Pogačar: Melisa Smrekar na seznamu iskanih oseb Europola

"To je pa njena sobica. Tukaj sem se na začetku odločil, da bom narisal srček za vsak dan, ko je ni. Kdo bi si mislil, da jih bo zdaj že, mislim, da jih je 392 srčkov," Peter Pogačar oče danes skoraj 14-letne Julije Pogačar je do decembra 2022, ko je spregovoril za našo rubriko 24UR Fokus, narisal 392 srčkov. Danes, dve leti in pol kasneje, jih je že 1337. Toliko dni je namreč minilo, odkar naj bi jo danes 56-letna Melisa Smrekar , prej znana kot Nataša Brumen , odpeljala v neznano. "Odkar je izginila, ne vem o njej nič. Niti ene informacije ali polinformacije nimam o njej. Ne vem nič. Karkoli pač to pomeni. Ali je živa, kako je, ali je v redu, ali hodi v šolo, kar najbrž ne, ker bi se verjetno vedelo, da nekje hodi v šolo," je povedal Julijin oče.

Na seznam najbolj iskanih oseb v Evropi so pred dnevi uvrstili tudi Meliso Smrekar. Na spletni strani Europola, kjer so objavljene tudi tri njene fotografije, je zapisano, da je obtožena kaznivih dejanj ugrabitve, nezakonitega pridržanja in jemanja talcev. V obrazložitvi med drugim piše: "Leta 2021 je mladoletno hčer odvzela zakonitemu skrbniku in jo odpeljala na neznano lokacijo. Domneva se, da sta še vedno skupaj."

Oče, ki ima nad deklico polno skrbništvo, je že pred leti za vse informacije, povezane z njenim izginotjem, ponudil 50.000 evrov nagrade. Kot je razvidno iz njegove spletne strani, je ta znesek do danes ostal nedotaknjen. Na isti spletni strani je zapisano tudi, da naj bi Melisi Smrekar pri pobegu in skrivanju pomagala zakonca Luka in Anka Ule. Vsi trije naj bi bili člani nekakšnega verskega kulta in bi se lahko skrivali v eni izmed tako imenovanih komun.