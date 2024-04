Ukradeni otroci: opozicija zbrala dovolj glasov za ustanovitev komisije

20.000 – toliko novorojenčkov naj bi bilo v Jugoslaviji v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja biološkim materam v porodnišnici odvzetih in nato prodanih. Da bi eden teh lahko bil tudi njen, leta 1990 v Mariboru rojen sin, je septembra lani za oddajo Svet na Kanalu A povedala Dragana. "Ko sem rodila, so mi rekli, da je otrok povsem zdrav. Ko je moj mož takrat prihitel, je videl otroka. Naslednji dan pa so mi rekli, da je otrok umrl," pove.

Ob tem ga ni smela niti videti, niti pokopati. Odpustnice ob odhodu iz bolnišnice ni dobila, se je pa do nje dokopala pozneje in na pridobljenih dokumentih zasledila veliko sumljivih neskladnosti."Na odpustnici, ki sem jo dobila pred 23 leti, piše, da sem bila iz bolnišnice odpuščena po 11 dnevih, in sicer z otrokom, ki ni bil cepljen, in da mu moram do prve kontrole, ki je tega in tega datuma, dajati po pet kapljic AD 3."

Po iskanju so jo sledi pripeljale do Avstralije, a 33-letnik si DNK-analize ne želi. Podoben primer so – 40 let po ugrabitvi otroka – medtem uspešno rešili v Srbiji, tudi s pomočjo vladne komisije, ki so jo ustanovili leta 2018. Zato, da bi primere na območju bivše skupne države, kjer je domnevno potekalo trgovanje, lažje reševali, k temu pozivajo tudi Slovenijo.