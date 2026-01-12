Naslovnica
Slovenija

Ugrabljeni Belokranjec ne bo dobil odškodnine

Ljubljana, 12. 01. 2026 10.35 pred 1 uro 2 min branja 27

Avtor:
U.Z. STA
Ugrabitev v Beli krajini

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbeni zahtevek Belokranjca, ki ga je maja 2019 ugrabila skupina tujcev, ki so bili v državi nezakonito, poroča Dnevnik. Belokranjec je v odškodninski tožbi od države terjal 45.500 evrov odškodnine.

Spomnimo, maja 2019 so trije tujci v njegovem domačem vinogradu v Beli krajini ugrabili takrat 79-letnega domačina, ga zvezali z vrvjo, mu prelepili usta z lepilnim trakom, ga strpali v prtljažnik njegovega avta ter ga po nekaj urah vožnje izpustili v bližini italijanske meje.

Od države je zahteval 45.500 evrov odškodnine, saj je bil prepričan, da bi državni organi z aktivnejšim ukrepanjem dejanje lahko preprečili. V tožbi je navajal, da je država dolžna zavarovati občane, preprečevati nedovoljene migracije in pregledovati dokumente na meji, česar pa da v tem primeru ni storila. Prepričan je namreč bil, da so ugrabitelji tistega dne z njim v prtljažniku dvakrat prečkali mejo s Hrvaško, pri čemer jih niso niti enkrat legitimirali, pa bi jih morali.

Sodnica Metka Turk se z njim ni strinjala. Njegov zahtevek, ki ga je označila za neutemeljenega, je novembra lani v celoti zavrnila, poroča Dnevnik.

V več let trajajočem postopku so preučili listinske dokaze, zaslišali so tako Belokranjca kot več prič, opravili so ogled kraja in rekonstrukcijo dogodka, zaslišali pa tudi sodnega izvedenca avtomobilske stroke.

Sodišče je ugotovilo, da 8. maja 2019 ugrabitelji sploh niso prečkali prečkali meje s Hrvaško in da so vso pot opravili po ozemlju Slovenije. "Da mejne kontrole ne bi opravili na dveh prehodih, je najmanj nenavadno oziroma takšnih trditev tožnik ni z ničimer dokazal," piše v sodbi.

Da so vozili samo po Sloveniji, so zatrdili tudi ugrabitelji, ki so bili spoznani za krive ropa, ugrabitve in kraje avta, za kar so bili obsojeni na leto in devet mesecev zapora, naknadno pa za pet let izgnani iz Slovenije.

ugrabitev bela krajina domačin odškodnina

Evropa v primežu snega in mraza: ponekod v Nemčiji zaprli šole

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Polkavalčekrokenrol
12. 01. 2026 12.23
Hrvat je tat,kdor krade tudi laže
Odgovori
0 0
13klu?
12. 01. 2026 12.17
Mislim da je ta striček zvesti član sds in je bila ta ugrabitev zrežirana s strani njegovega vodje.
Odgovori
-1
0 1
AFŽ
12. 01. 2026 12.12
očitno sodnica še ni slišala za nedovoljene migracije.
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
12. 01. 2026 12.08
Mar niso takrat brihtni lewaki govorili, da se je starček samougrabil .. ?!
Odgovori
+1
2 1
JApajaDAja
12. 01. 2026 12.07
slo je dobra gostiteljica...poskrbeti je treba za goste,da nas ne obidejo.....
Odgovori
-1
0 1
krpati
12. 01. 2026 12.00
Tako je ko so tujci pomembnejši od lastnih državljanov.
Odgovori
+7
8 1
4krogci
12. 01. 2026 11.31
Pricakovano…stari sanjari….oci imel zavezane,bil je zaprt v prtlaznik ampak tocno ve kje so se vozil in kolkrat sli cez mejo…aham ja!
Odgovori
-13
3 16
Greznica
12. 01. 2026 11.57
točno tako, ker je bilo vse dogovorjeno ....
Odgovori
+0
1 1
Bolfenk2
12. 01. 2026 11.28
Moral bi tožiti politike, ki so odstranili žico na meji in policistom prepovedali uporabo orožja proti ilegalcem.
Odgovori
+19
19 0
ROMELS
12. 01. 2026 11.26
Temu sodniku(ci) bi morali takoj odvzeti licenco.
Odgovori
+15
17 2
El pi5tolero
12. 01. 2026 11.22
Seveda ne! Vlada nam krivosodje! Prisel bo cas ko bomo to drazvo pozgal do tal in potem od zacetka!
Odgovori
+10
14 4
Castrum
12. 01. 2026 11.20
Takoj pritožba na ESČP. In ni niti najmanjšega dvoma da gospod ne bo dobil odškodnine.
Odgovori
+13
15 2
Buci in Bobo
12. 01. 2026 11.19
če bi bila ugrabljena kakšna osmomarčevka, brez skrbi, se ve, naše so. En pinko palinko pa - kdo je on?
Odgovori
+12
15 3
300 let do specialista
12. 01. 2026 11.18
Seveda ne bo dobil zblaznela liberalna mr.ak.a bo vse naredila, da nas prepriča v dobronamernost doktorjev in inžinirjev.
Odgovori
+13
14 1
Greznica
12. 01. 2026 11.18
"Sodišče je ugotovilo, da 8. maja 2019 ugrabitelji sploh niso prečkali prečkali meje s Hrvaško in da so vso pot opravili po ozemlju Slovenije. "Da mejne kontrole ne bi opravili na dveh prehodih, je najmanj nenavadno oziroma takšnih trditev tožnik ni z ničimer dokazal," piše v sodbi." .. torej je bilo tole vse politično dogovorjeno, vsaj meni takrat dec ni deloval verodostojen!
Odgovori
-1
3 4
mackon08
12. 01. 2026 11.15
To ti je kekec, naj toži ugrabitelje, meje so odprte.
Odgovori
-4
4 8
patriot20
12. 01. 2026 11.13
ce bi bil komunist bi miljone dobil
Odgovori
+7
12 5
mojcd
12. 01. 2026 11.11
zdaj ga lahko kontra tozijo za odskodnino....podlago imajo
Odgovori
+0
3 3
samastur
12. 01. 2026 11.09
O slovenskem sodstvu pa škoda izgubljati besed.
Odgovori
+15
15 0
samastur
12. 01. 2026 11.08
no, toliko smo za državo vredni prebivalci. Vsakemu tujcu je bolje.
Odgovori
+17
18 1
Špica
12. 01. 2026 10.57
no evo ukrades urgrabis pa slabe dve leti zapora pa pa 5 let izgona super je tale tozilsvo itak jevtreba kreminalce podpirat.. a se spomnite tistega na tehnicnih za par € no in na koliko je bil obsojen na eno leto ce se ne motim.
Odgovori
+20
20 0
Klobasazulu
12. 01. 2026 11.05
5
Odgovori
+7
7 0
