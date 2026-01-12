Ugrabljeni Belokranjec ne bo dobil odškodnine

Spomnimo, maja 2019 so trije tujci v njegovem domačem vinogradu v Beli krajini ugrabili takrat 79-letnega domačina, ga zvezali z vrvjo, mu prelepili usta z lepilnim trakom, ga strpali v prtljažnik njegovega avta ter ga po nekaj urah vožnje izpustili v bližini italijanske meje.

Od države je zahteval 45.500 evrov odškodnine, saj je bil prepričan, da bi državni organi z aktivnejšim ukrepanjem dejanje lahko preprečili. V tožbi je navajal, da je država dolžna zavarovati občane, preprečevati nedovoljene migracije in pregledovati dokumente na meji, česar pa da v tem primeru ni storila. Prepričan je namreč bil, da so ugrabitelji tistega dne z njim v prtljažniku dvakrat prečkali mejo s Hrvaško, pri čemer jih niso niti enkrat legitimirali, pa bi jih morali.

Sodnica Metka Turk se z njim ni strinjala. Njegov zahtevek, ki ga je označila za neutemeljenega, je novembra lani v celoti zavrnila, poroča Dnevnik.