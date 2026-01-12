Ugrabljeni Belokranjec ne bo dobil odškodnine

Spomnimo, maja 2019 so trije tujci v njegovem domačem vinogradu v Beli krajini ugrabili takrat 79-letnega domačina, ga zvezali z vrvjo, mu prelepili usta z lepilnim trakom, ga strpali v prtljažnik njegovega avta ter ga po nekaj urah vožnje izpustili v bližini italijanske meje.
Od države je zahteval 45.500 evrov odškodnine, saj je bil prepričan, da bi državni organi z aktivnejšim ukrepanjem dejanje lahko preprečili. V tožbi je navajal, da je država dolžna zavarovati občane, preprečevati nedovoljene migracije in pregledovati dokumente na meji, česar pa da v tem primeru ni storila. Prepričan je namreč bil, da so ugrabitelji tistega dne z njim v prtljažniku dvakrat prečkali mejo s Hrvaško, pri čemer jih niso niti enkrat legitimirali, pa bi jih morali.
Sodnica Metka Turk se z njim ni strinjala. Njegov zahtevek, ki ga je označila za neutemeljenega, je novembra lani v celoti zavrnila, poroča Dnevnik.
V več let trajajočem postopku so preučili listinske dokaze, zaslišali so tako Belokranjca kot več prič, opravili so ogled kraja in rekonstrukcijo dogodka, zaslišali pa tudi sodnega izvedenca avtomobilske stroke.
Sodišče je ugotovilo, da 8. maja 2019 ugrabitelji sploh niso prečkali prečkali meje s Hrvaško in da so vso pot opravili po ozemlju Slovenije. "Da mejne kontrole ne bi opravili na dveh prehodih, je najmanj nenavadno oziroma takšnih trditev tožnik ni z ničimer dokazal," piše v sodbi.
Da so vozili samo po Sloveniji, so zatrdili tudi ugrabitelji, ki so bili spoznani za krive ropa, ugrabitve in kraje avta, za kar so bili obsojeni na leto in devet mesecev zapora, naknadno pa za pet let izgnani iz Slovenije.
