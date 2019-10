Uhajal ogljikov monoksid: ena oseba se je zastrupila, štiri evakuirali

V ponedeljek zvečer, nekaj pred 23.30, se je na Poljanski cesti v Gorenji vasi v občini Gorenja vas - Poljane, v večstanovanjskem objektu zastrupila oseba z ogljikovim monoksidom, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.

Reševalci Nujne medicinske pomoči Škofja Loka so opravili evakuacijo štirih oseb iz objekta, gasilci prostovoljnih gasilskih društev Škofja Loka in Gorenja vas pa so objekt pregledali, opravili meritve plinov in prezračili prostore. Prepovedali so nadaljnje kurjenje in bivanje v objektu, dokler ustrezne službe ne preverijo delovanja kurilne naprave.