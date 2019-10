Na Kočevskem 'ujeli' medveda med plezanjem na drevo

Medvedi v teh koncih sicer niso nič nenavadnega, ga je pa – sodeč po komentarjih ob posnetku, ki si ga je ogledalo že 2800 ljudi – zanimivo opazovati pri plezanju in ugibati o tem, zakaj se je tega lotil.

Kot so nam povedali, je posnetek nastal v bližini policijskega vadbenega centra v Gotenici pri Kočevju.

Avtokampi.si so na Twitterju objavili videoposnetek medveda, ki pleza na drevo. "Danes na Kočevskem. En prijazen medved," so pripisali.

Kako ravnati, če srečate medveda?

Medved načeloma ne napade človeka, saj ga nima za sovražnika. Sliši in voha zelo dobro, zato se bo umaknil, še preden ga bomo sploh opazili.

Če na medveda naletite, je najpomembneje, da ostanete mirni in presodite situacijo. Ob upoštevanju nekaj osnovnih pravil se lahko možnost konflikta s to največjo slovensko zverjo zelo zmanjša, opozarjajo na Ministrstvu za okolje in prostor. Koraki, kako se odzvati, pa se razlikujejo glede na okoliščine srečanja.

Ko medved zazna človeka, sta najpogostejša dva scenarija. V večini primerov medved zapusti območje, še preden človek zazna njegovo prisotnost. Druga možnost je, da se dvigne na zadnje noge in preveri okolico. S to držo ne izkazuje napadalnosti, opozarjajo na okoljskem ministrstvu, zato je dobro, da opozorite nase z mirnim glasom. Medved bo tako zaznal bližino človeka in se umaknil.

Psi naj bodo na povodcih

Podrobnosti, kako se sprehajati po naravi, so dodali slovenski strokovnjaki za velike zveri, ki dajejo ob sprehodih v naravi naslednja priporočila: "Gibati se moramo tako, da smo opazni, še posebej v grmovju ali gostem rastju. Lastniki psov naj imajo svoje ljubljenčke na povodcu. Če zagledate medveda, se mu ne približujte in ga ne nadlegujte, opazujte ga in se tiho umaknite v smer, iz katere ste prišli."

Verjetnost za napad se poveča, če se človek približa medvedki z mladiči ali medveda preseneti zelo na blizu. Če se pes po gozdu giblje brez povodca in sreča medveda, ga bo razdražil. Nato pa bo pes pri lastniku iskal zavetje in tako zver pripeljal k človeku.

Medvedi niso igrače

Kot nam je pred časom povedal lovski čuvaj LD Brezovica Andrej Lukanovič, imamo ljudje velikokrat izkrivljeno sliko, da so medvedki igrače in bi se jih radi dotaknili ali jih fotografirali povsem od blizu.

Mladič, tudi če zagledamo samo njega, ni sam, opozarja. Mama je zelo blizu, zato se mu ne približujmo ali ga skušamo celo božati, sicer lahko doživimo, da se bo mama zapodila v nas. Če torej srečamo mladiča – samega ali skupaj z mamo – ostanemo mirni in tihi ter se vrnemo po isti poti, od koder smo prišli. "Če smo s psom, ga imejmo obvezno na vrvici, in nikoli ne povzročajmo hrupa," je poudaril Lukanovič.

Zelo redko se zgodi, da medved napade človeka. Statistika kaže, da se je v zadnjih desetih letih to zgodilo od nič do trikrat na leto. V večini primerov je človek izzival medveda.