Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Ujemi odlično karierno priložnost - pridruži se pravosodni policiji

Ljubljana, 15. 06. 2026 00.15 pred 10 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
Pravosodni policist

Dinamična in dolgoročno varna zaposlitev poleg osebnega in kariernega razvoja že na samem začetku ponuja zaposlitev za nedoločen čas, lokacijo dela pa lahko izbereš sam!

Pravosodni policist in pravosodna policistka v Sloveniji skrbita za varnost, red in disciplino v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, ki deluje na 15 lokacijah po celotni državi, kar predstavlja odlično priložnost, da si kraj dela glede na objavljena prosta delovna mesta izberete sami.

S svojim delom pravosodni policisti in policistke zagotavljajo varne zapore za družbo, zaprte osebe in zaposlene ter omogočajo resocializacijo obsojenih. Skrbijo za nadzor nad vsakdanjim življenjem zaprtih oseb v zavodu in na zunanjih deloviščih, sodelujejo pri rehabilitacijskih programih ter varujejo varovana območja, kjer po potrebi uporabljajo tudi prisilna sredstva za preprečevanje in zajezitev konfliktnih situacij.

Pravosodni policist

Med najpomembnejšimi delovnimi nalogami pravosodnih policistov in policistk sta organiziranje reda in varnosti v zavodih ter nadzor nad zaprtimi osebami. Spremljajo zakonsko določene postopke in zagotavljajo, da življenje in delo zaprtih oseb poteka skladno z načeli zakonitosti ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic. Pravosodni policisti in policistke so uniformirane uradne osebe, ki po prisegi zagotavljajo vestno, odgovorno, humano in zakonito opravljanje nalog, njihovo delo pa poteka v profesionalni ekipi ob podpori drugih strokovnih sodelavcev in zaposlenih v sistemu.

Zakaj izbrati poklic pravosodni policist?

Dinamičen, odgovoren in dolgoročno varen poklic ponuja številne priložnosti za osebni in poklicni razvoj, ena od ključnih prednosti pa je zagotovo ta, da se pogodba o zaposlitvi takoj sklene za nedoločen čas. Poleg osnovnih nalog so pravosodnim policistom in policistkam na voljo tudi različne karierne poti: od napredovanj na višja operativna in vodstvena delovna mesta do specializacij na področjih obvladovanja varnostnih tveganj, kriznega vodenja, usposabljanja in izobraževanja sodelavcev ter sodelovanja v strokovnih in mednarodnih projektih.

Glavne prednosti poklica pravosodni policist / pravosodna policistka:

- Dinamično delo: vsakodnevne naloge so raznolike, delo pa ni nikdar monotono, saj pravosodni policisti in policistke skrbijo za red v različnih razmerah v zavodih in zunaj njih, kar zahteva hitro in temeljito odzivanje ter prilagajanje.

- Znanje je prednost: svoja znanja, veščine in strokovno samozavest zaposleni v sistemu URSIKS nenehno razvijajo in nadgrajujejo, saj imajo dostop do rednih strokovnih izobraževanj, seminarjev, treningov in specialnih usposabljanj.

- Karierni in osebni razvoj: poleg kariernih napredovanj na višje položaje v hierarhiji sistem omogoča dolgoročno kariero z možnostjo strokovnega in osebnega napredovanja.

- Vplačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja (ODPZ): kot pooblaščena uradna oseba prejme vsak pravosodni policist oz. policistka ob upokojitvi dodatna sredstva v obliki povračila vplačanih prispevkov, kar predstavlja posebno prednost poklica.

Koraki do zaposlitve

Formalni pogoji: poleg ustrezne psihofizične sposobnosti potrebuješ vsaj V. stopnjo izobrazbe (srednjo tehniško ali drugo strokovno oz. splošno izobraževanje), imeti moraš slovensko državljanstvo, govoriti slovenski jezik in imeti najmanj šest mesecev delovnih izkušenj. Razpolagati moraš z vozniškim izpitom B-kategorije in biti brez pravnomočnih obsodb za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti.

Izbirni postopek: če izpolnjuješ formalne pogoje te iz URSIKS povabijo v izbirni postopek, ki vključuje razgovor, psihološko testiranje in zdravniški pregled, ob čemer preverijo tudi verodostojnost predloženih dokumentov. Ko postopek uspešno zaključiš te že pred začetkom usposabljanja čaka pogodba za nedoločen čas, redno plačilo in varna prihodnost v kolektivu.

Usposabljanje – temelj profesionalnosti in varnosti

Vsak kandidat in kandidatka se najprej udeležita usposabljanja, ki traja praviloma devet mesecev. Teoretični del vključuje področje predpisov o izvrševanju kazenskih sankcij ter znanj s področja kriminologije, kriminalistike, penologije, varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti ter nudenja prve pomoči. Usposobijo te tudi v uporabi tehničnih sredstev varovanja, v informatiki, komunikaciji, obvladovanju oseb in uporabi strelnega orožja, poseben poudarek pa je na razumevanju človekove osebnosti, etike in komunikacijskih veščin.

Praktični del usposabljanja poteka neposredno v zavodih za prestajanje kazni zapora, kjer se kandidati in kandidatke pod nadzorom izkušenih mentorjev srečujejo z vsakdanjimi izzivi dela, utrdijo teoretično znanje in pridobijo izkušnje pri varovanju in delu z zaprtimi osebami. Za vse udeležence usposabljanja je poskrbljeno tudi brezplačno bivanje in prehrana v času drugega programskega sklopa usposabljanja, ki se bo v letu 2026 pričelo izvajati na lokaciji zapora v Dobrunjah. Ob zaključku kandidate čaka zaključni izpit, ki zajema tako teoretični kot praktični del.

Kam se lahko prijavim?

URSIKS na svoji spletni strani redno objavlja razpise, trenutno so odprti razpisi za več delovnih mest v vseh zavodih. Razpise lahko najdeš na spletni strani www.uiks.gov.si ali www.gov.si/pravosodnipolicist, uprava pa skupaj z zavodi organizira tudi informativne dogodke in predstavlja poklic na zaposlitvenih in kariernih dogodkih ter drugih prireditvah.

Če iščeš varno, dinamično in družbeno pomembno delo, je poklic pravosodnega policista prava izbira. Pridruži se, prispevaj k ustvarjanju pravičnejše in varnejše družbe.

Varno, odločno, pravično!


Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za pravosodje.

poklic karierna priložnost pravosodni policist
24ur.com Med izobraževanjem se učijo streljati in tega, kako rešiti življenje
24ur.com 'Prehodil sem vso pot, od patruljnega policista do prvega med enakimi'
24ur.com Policijska sindikata od ministra pričakujeta vzpostavitev kariernega sistema
Cekin.si Iščete zaposlitev? To je stabilna zaposlitev z možnostjo napredovanja in izobraževanja
24ur.com Kaj policist v prostem času sme? Po policistovi klofuti otroku
Cekin.si Zakaj delavnost ni vedno dovolj za vzpon po karierni lestvici?
Cekin.si Kako do zaposlitve, ki jo boste ljubili?
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763