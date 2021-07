Ujemite najboljše poletne kose na razprodaji: 6 stvari, ki jih je vredno takoj kupiti

In medtem ko je v trgovinah še vedno drugi krog popustov, se je v online trgovinah začel tretji krog. Torej, če želite resnično prihraniti pri nakupovanju, je zdaj pravi čas za shopping!

icon-expand Razprodaja poletnih kosov FOTO: Arhiv ponudnika

Ponudba v online trgovinah ni nikoli bila boljša, tako da stavek "kupujte iz udobja doma" postane resničnost. Tudi poletna vročina, gneča v trgovinah in razočaranje nad dejstvom, da so vaše konfekcijske številke izginile, naredijo nakupovanje veliko manj privlačno. Našli smo nekaj najbolje ocenjenih poletnih kosov, s katerimi boste pripravljeni na dopust in tudi to poletje zaključili s stilom. Najboljše od vsega je, da je vse znižano in to je super, zato vaš proračun za druženje ostane nedotaknjen. Atraktivna obleka za na plažo Glamila obleka za plažo je prava ženska klasika. Pri oblikovanju te obleke je bil uporabljen kultni slog obleke na preklop. Obleke na preklop veljajo za najbolj ženstveno vrsto obleke, saj telo ničesar ne objame tako. Imajo tudi brezčasno eleganco, zato je preklopna obleka iz 70-ih še vedno videti fenomenalno, tako kot ta iz nove kolekcije.

Zakaj kupiti obleko Glamila: Je univerzalne velikosti in se prilagaja vsem oblikam telesa ter ustvarja zapeljivo silhueto. Je lahka, zračna in se hitro suši. To je ena redkih oblek, v kateri se lahko odpravite na plažo, pa tudi v fino restavracijo, in videti boste odlično. Kako jo kombinirati: Nosite jo z japonkami, z natikači, z espadrilami, pa tudi s poletnimi sandali, še posebej dobro pa se poda k sandalom s podplatom iz jute in podobnim poletnim materialom. Če jo kombinirate s slamnato torbo, imate hit kombinacijo sezone. Ocena: 9,9/10 Za več informacij o obleki Glamila kliknite tukaj Privlačna obleka na preklop Za oblekico Julie in njen dizajn ne bi bilo prav trditi, da gre za hit sezone, ker je veliko bližje uspešnici v zadnjih treh desetletjih. In spada v kategorijo preklopnih oblek, zato je učinek čutnosti, ki zagotavlja vsakomur, ki jo nosi, nepogrešljiv. Lahka in razigrana, v čudoviti zeleni barvi in s ​​cvetličnim vzorcem – to je obleka, ki bi jo morala v omari imeti vsaka ženska. Zakaj kupiti oblekico Julie: Njena vsestranskost je fascinantna – nosite jo na plaži, v službo, na nočni zabavi, na sprehodu ... Še ena stvar, ki jo ženske obožujejo, je vrvica, ki vam omogoča, da prilagodite globino izreza in širino v pasu, ali če želite, da bolj ali manj poudari vaš pas.

Kako jo kombinirati: Izgleda enako dobro, če jo nosite s čevlji z ravnim podplatom ali s petami. V hladnejših dneh in večerih jo nosite z lahko jopico z gumbi. Ocena: 9,7/10 Za več informacij o obleki Julie kliknite tukaj Trendi kimono s cvetličnim vzorcem Če še nimate dolgega, plapolajočega kimona, je zdaj pravi čas, da tudi vi zasijete v enem! Ni čudno, da so ti kosi absolutni hit. Zagotavljajo sproščen in eleganten videz, za katerim vsi poleti stremimo. Poleg tega lahko ta kimono nadomesti oblačila za plažo. S kopalkami je videti tako casual in tako močno. Zakaj kupiti dolg kimono Litty: Ta lahek modni kos je vrhunski hit. Takoj daje občutek sproščenega glamurja, s katerim se je nemogoče počutiti slabo. Kako ga kombinirati: Kombinacij s kimonom je nešteto, naše najljubše pa so: kopalke, kavbojke in osnovna majica, slip obleka z naramnicami ...

Ocena: 9,5/10 Za več informacija o kimonu Litty kliknite tukaj Nastavljiv boho klobuk Ko se zavest o prepotrebni zaščiti pred soncem povečuje, tudi klobuki spet postajajo bolj priljubljeni. Posebej iskani so tisti v boho stilu, kot je ta model Annette. Spredaj ima širok rob, ki meče senco na obraz in ščiti pred močnim in neposrednim soncem, kar vam omogoča postopno in elegantno porjavelost. Ta ima za razliko od običajnih klobukov nastavljiv trak, s pomočjo katerega ga boste prilagodili, da vam najbolj ustreza. Zakaj kupiti klobuk Annette: Izberite ga, ne da bi ga preizkusili, in prilagodite širino, ki vam ustreza. Ko ga ne uporabljate, ga zvijte in zapakirajte v katero koli vrečko. Zahvaljujoč sodobnemu dizajnu ni potenja lasišča, poleg tega se vam lasje ne bodo hitro umazali. Kako ga kombinirati: Nosite ga s katero koli kombinacijo, v kateri greste na sonce.

Ocena: 9,3/10 Za več informacij o klobuku Annette kliknite tukaj Glamurozna sončna očala Preveliki kvadratni okvirji priljubljenega dizajna dajejo pridih glamurja vsakomur, ki si očala natakne na obraz. Nenavadne in tako privlačne vas preprosto premamijo, da jih nataknete in se za trenutek počutite kot hollywoodska diva. Presenetljivi okvirji so zasnovani tako, da ustrezajo vsem oblikam obraza. Zakaj kupiti očala Gracia: Takšen modni dodatek bo jasno poudaril drzen in trendovski slog, ki vas loči od množice in postavi v središče pozornosti. Prav tako pokrivajo celotno območje okoli oči, kar si zagotovo želite, če je vaš cilj preprečiti pojav prezgodnjih gub. Kako jih kombinirati: Ujemajo se s katero koli obleko, za posebno učinkovito kombinacijo pa priporočamo, da jih kombinirate s svečanimi kosi oblačil, kot so suknjiči, elegantna krila in hlače.