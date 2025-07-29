Ujemite super 'first minute' popuste za jesen in zimo na počitniške pakete z Ryanairom

Rezervirajte jesenski in zimski oddih na Počitnice.si v avgustu in si zagotovite do 20 % first minute popusta na počitniške pakete z Rynairom!

Če smo nekoč zaradi ugodnih 'last minute' ponudb počitnice radi načrtovali tik pred zdajci, so danes veliko bolj aktualne zgodnje rezervacije. Zaslužen dopust namreč radi načrtujemo vnaprej, pa tudi cene 'first minute' počitniških paketov so danes pogosto ugodnejše od tistih tik pred odhodom.

Prav zato se že avgusta splača načrtovati jesenski in zimski dopust. Na Počitnice.si, ki se ponaša z izjemno uspešnim partnerstvom s Travelfusion, kar omogoča brezhibno rezervacijo Ryanair letov kot del počitniških paketov na Počitnice.si in lastminute.hr, so namreč pripravili izjemne 'first minute' ponudbe na jesenske in zimske počitniške pakete z Rynair leti – s popusti kar do 20 %!

Preverite bogato ponudbo 'first minute' počitniških paketov za 2,3,5,7,10 dni TUKAJ in izberite popoln jesenski ali zimski oddih po super ugodni ceni, kar 20 % ugodneje! Za več informacij pokličite 01/280 30 00 ali se oglasite v fizičnih poslovalnicah agencije Počitnice.si, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Zakaj se 'first minute' na Počitnice.si res splača?

Pri nizkocenovnih letalskih prevozih so zgodnje rezervacije vedno pametna odločitev. Pogosto se zgodi, da bližje kot je dan odhoda, višje so cene - še posebej za polete na priljubljene jesenske in zimske počitniške destinacije, po katerih se veliko povprašuje in se razpoložljiva mesta hitro zapolnijo. S super 'first minute' počitniškimi paketi na Počitnice.si, ki ostajajo pomemben uradni distributer Rynair letov, rezervacije sedežev in storitev prtljage preko tehnologije Travelfusion, si lahko tako zagotovite izjemen dopust na priljubljene počitniške destinacije širom Evrope, kjer vas sonce razvaja tudi v hladnejši polovici leta. Za razliko od drugih spletnih turističnih agencij lahko torej na Počitnice.si Rynair lete rezervirate kot del počitniškega paketa, in sicer po enakih cenah, kot na uradni spletni strani letalske družbe Ryanair - brez skritih stroškov, brez drobnega tiska, vse na enem mestu. "Potnikom zagotavljamo ugodne cene, pregledne cenike in preprosto organizacijo celotnih počitnic z le nekaj kliki," poudarja Matjaž Čede, izvršni direktor agencije Počitnice.si. Poleg tega lahko na Počitnice.si uživate v ekskluzivnih prednostih, vključno z možnostjo obročnega plačila in prednostnega vkrcanja (priority boarding) – vse v okviru izbranega počitniškega paketa.

Kam torej na ugodne jesenske in zimske počitnice?

Izbiro dopusta na Počitnice.si z Rynair letom kot delom počitniškega paketa je vsekakor odločitev, prijazna tako do vas kot do vaše denarnice, zato se vsekakor splača izkoristiti super 'first minute' avgustovsko akcijo za 20 % popusta na počitniške pakete z Rynairom! Ryanair je namreč v zadnjih letih znatno razširil mrežo poletov z bližnjih letališč, zato imamo slovenski potniki ogromno možnosti za ugodne jesenske in zimske počitnice na toplem. Poglejmo nekaj najbolj priljubljenih! Ciper Ciper je s svojim blagim sredozemskim podnebjem, bogato zgodovino in čudovitimi plačami popolna počitniška destinacija za jesen in zimo, saj ponuja sprostitev in kulturna doživetja tako za pare, kot za družine. S Počitnice.si lahko na ta slikovit otok jeseni in pozimi poletite iz Zagreba.

Lanzarote (Kanarski otoki) Ubežite sivini in mrazu ter se podajte na sončni otok Lanzarote, ki slovi po edinstveni vulkanski pokrajini, blagodejni klimi in številnih naravnih znamenitostih. Raziščite naravni park Timanfaya, uživajte v svežih morskih jedeh in sproščeno uživajte na čudovitih plažah s Počitnice.si iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah.

Tenerife (Kanarski otoki) Tenerife skozi vse leto nudi popolno kombinacijo prijetnega vremena, peščenih plaž, osupljive narave in raznolike ponudbe za vse okuse – od pohodništva po Nacionalnem parku Teide, do sprostitve ob bazenu in na plaži. Idealna destinacija za družine, pare ali avanturiste je to jesen in zimo s Počitnice.si le polet iz Trevisa pri Benetkah.

Gran Canaria (Kanarski otoki) Gran Canaria je popoln jesenski in zimski oddih z odhodi iz Trevisa pri Benetkah na Počitnice.si. Ko pri nas že diši po zimi, ta Kanarski otok namreč še vedno krasita sonce in toplo morje, zato lahko uživate na zlatih peščenih plažah, raziščete slikovite vasice in občudujete dih jemajočo naravo otoka.

Malta To jesen in zimo odkrijte Malto – otok sonca, modrega morja in bogate zgodovine. Sprehodite se po slikovitih ulicah prestolnice Valletta, obiščite starodavne templje in uživajte v toplem sredozemskem vremenu na čudovitih plažah – s Počitnice.si iz Zagreba, Trsta in Trevisa pri Benetkah.

Malaga (Španija) Malaga, eno najlepših mest regije Andaluzija, ki leži ob obali Costa del Sol, je odlična ideja za sproščene počitnice v vsakem letnem času. Uživajte v sprehodih ob morju, odkrivajte bogato kulturno dediščino Picassovega rojstnega mesta in razvajajte brbončice z izvrstno špansko kulinariko. Privoščite si jesenski ali zimski oddih v Malagi s Počitnice.si, z letalom iz Zagreba ali Trevisa pri Benetkah.

Halkidiki (Solun v Grčiji) Polotok Halkidiki vedno očara s svojo neokrnjeno naravo, spokojno obalo in gostoljubjem domačinov. Privoščite si miren oddih, wellness razvajanje ali raziskovanje slikovitih grških vasic ter uživajte v lokalnih dobrotah in toplini sredozemskega vzdušja. Halkidiki lahko to jesen in zimo s Počitnice.si obiščete z letalskim prevozom iz Zagreba v Solun.

Apulija (Brindisi) Odkrijte pristni jug Italije v tradicionalnih vasicah z značilnimi belimi fasadami, izvrstno kulinariko in mirnimi plažami, ki ponujajo sproščeno in očarljivo zatočišče za počitnikarje izven sezone. S Počitnice.si celo jesen in zimo z direktnim letom iz Trsta!

Sicilija (Palermo) Podarite si toplo, kulturno in okusno zimo – na Siciliji, kamor lahko s Počitnice.si ugodno poletite iz Trsta. Prijetno sredozemsko podnebje, čudovita obmorska mesta, bogata zgodovina in izvrstna kulinarika so sinonim za popoln oddih. Raziščite ulice Palerma, vzpnite se na Etno ali se sprostite ob kavici v slikovitih mestecih.

Kalabrija (Lamezia Terme) To jesen in zimo odkrijte čarobno Kalabrijo - pokrajino sonca, kristalno čistega morja in prave italijanske pristnosti. Neokrnjene obale in slikovite vasice so idealne za vse, ki iščejo miren in cenovno ugoden zimski pobeg z obilico naravnih lepot. Doživite avtentično Italijo s Počitnice.si z odhodom iz Trsta!

Alicante (Španija) Španski Alicante v regiji Costa Blanca je privlačna izbira za vse, ki iščejo sonce, toplino in sprostitev v hladnejših mesecih. Mesto leži ob čudoviti obali, kjer dolge sprehajalne poti ob morju vabijo k mirnim popoldanskim sprehodom, posedanju v kavarnah na prostem in občudovanju sončnih zahodov. Doživite slikovit Alicante to jesen in zimo s Počitnice.si iz Zagreba in Trevisa pri Benetkah!

Valencia (Španija) Doživite Valencio - mesto umetnosti, morja in okusov, ki vabi z blagim sredozemskim podnebjem, živahno kulturo in sproščenim utripom. Sprehodite se skozi futuristični kompleks Mesto znanosti, uživajte v kulinaričnih doživetjih s pravo paello in odkrijte šarm starega mestnega jedra – s Počitnice.si to jesen in zimo s poletom iz Trevisa pri Benetkah!

Mallorca Mallorca ni le poletna destinacija – tudi v jesenskih in zimskih mesecih vas pričaka z milim podnebjem, čudovitimi razgledi in sproščenim vzdušjem. S Počitnice.si lahko na Mallorco celo jesen in zimo ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah, raziščete slikovite vasice, poskusite lokalne dobrote in uživate na čudovitih plažah brez gneče.

Lizbona (Portugalska) Privoščite si oddih v čarobni Lizboni, kjer tudi v hladnejših mesecih sije sonce. Sprehodite se po tlakovanih ulicah starega mestnega jedra, občudujte razglede z razglednih točk in se razvajajte z okusno portugalsko kulinariko. Doživite mesto v njegovi najbolj pristni podobi - to jesen in zimo na Počitnice.si z direktnim letom iz Trevisa pri Benetkah.

Maroko Doživite barvitost, vonje in okuse Maroka tudi v hladnejših mesecih! Odpravite se na raziskovanje živahnih mest, kot sta Marakeš in Fez, sprehodite se po sipinah puščave ali se sprostite ob obali Atlantskega oceana. Z milim podnebjem, bogato kulturo in pristno kulinariko je Maroko popolna izbira za nepozaben jesenski in zimski oddih, ki je s Počitnice.si le kratek polet iz Trevisa pri Benetkah stran.

Albanija Odkrijte neodkriti biser Balkana v času, ko narava zažari v toplih barvah ali se umiri v tišino zimskih dni. Albanija navdušuje z osupljivo obalo, gorami, slikovitimi mesti in gostoljubnimi domačini. Izkoristite super ponudbo na Počitnice.si in poletite na edinstvene počitnice v Albanijo z letom v Tirano iz Trevisa pri Benetkah!

