Ujemite svoje mesto skozi objektiv, ki ga drugi telefoni ne zmorejo

Novi Samsung Galaxy Z Flip8 pa ponuja povsem drugačen pogled. Telefon se enostavno prepogne in stoji samostojno, zato ga lahko postavite na obzidje in prizor ujamete pod kotom, ki ga s telefonom v roki nikoli ne bi dosegli. Prepogljiva zasnova odpira kote in načine snemanja, ki jih klasični telefoni ne omogočajo. Tako se tudi znana slovenska mesta, od ljubljanskih nabrežij do ptujskih uličic, na fotografijah lahko prikažejo v povsem novi luči.

Samsung Galaxy Z Flip8 FOTO: Arhiv ponudnika

Popoln kot brez uporabe rok

FlexCam združuje načine snemanja, ki izhajajo iz prepogljive zasnove telefona. V prožnem načinu Flex telefon preprosto prepognete in ga postavite na mizo, klop ali kamnito ograjo, nato pa fotografirate ali snemate prostoročno. Kamero tako postavite tik nad tla na novomeškem Glavnem trgu z značilnimi arkadami ali pa jo usmerite navzgor proti Ptujskemu gradu nad starim mestnim jedrom. Prav takšni nenavadni koti bodo ločili vaš posnetek od povprečja. Za gibanje po mestu bo poskrbel način Izredno mirno, ki po novem vključuje tudi možnost horizontalnega zaklepa. Posnetek bo ostal gladek in poravnan z obzorjem, tudi ko se boste vzpenjali po Pelikanovi poti proti celjskemu Staremu gradu ali pa se prebijali skozi mestno množico. Pri dinamičnih posnetkih vam bo pomagal Ročaj za kamero z gumbom za zoom, ki omogoča trdnejši oprijem in udobnejše približevanje motiva.

Samsung Galaxy Z Flip8 FOTO: Arhiv ponudnika

Podrobnosti, ki ujamemjo pravo vzdušje

Za izjemno jasnost skrbi kamera z ločljivostjo 50 MP, podprta s slikovnim pogonom ProVisual. To je najnaprednejša fotografska izkušnja doslej v telefonih serije Galaxy Z Flip. Ko boste na radovljiškem Linhartovem trgu fotografirali prijatelja z Julijskimi Alpami v ozadju, bo kamera ohranila naravne odtenke kože, ustvarila mehak učinek zamegljenega ozadja (bokeh) in ujela izjemne podrobnosti. Čeprav je končni rezultat odvisen tudi od svetlobe, bo telefon v vsakdanjih prizorih zanesljivo ujel tako motiv kot celotno vzdušje okolice.

Popoln selfi z glavno kamero

Prav pri selfijih Galaxy Z Flip8 najbolj izstopa. Namesto sprednje kamere za avtoportret uporabite kar glavno kamero z ločljivostjo 50 MP, ki jo poganja ProVisual pogon. To je najnaprednejša izkušnja fotografiranja selfijev. Med fotografiranjem se ves čas vidite na zunanjem zaslonu FlexWindow, saj ta sproti prikazuje sliko kamere. Tako lahko svojo pozo in kader uredite še pred posnetkom. Z Zrcalnim pogledom preverite videz v realističnem odsevu, podobnem ogledalu, s funkcijo FlipShot pa prilagodite zunanji zaslon in posnamete izrazitejše zrcalne selfije.

Samsung Galaxy Z Flip8 FOTO: Arhiv ponudnika

Zunanji zaslon za kreativne duše

Zunanji zaslon prepogljivega telefona Galaxy Z Flip8 ni več namenjen le pregledovanju obvestil. Na zunanjem zaslonu FlexWindow lahko namestite vse vaše aplikacije, do katerih bi radi hitro dostopali. Med sprehodom po ljubljanskih nabrežjih lahko z enim samim klikom preverite zemljevid ali preberete sporočila. Kratek povzetek pa vam ponudi pravočasne informacije in predlaga naslednje korake. Če želite telefon še bolj prilagoditi svojemu slogu, vam aplikacija Good Lock* omogoča popolno oblikovanje zunanjega in notranjega zaslona. Uporabniki pametne ure Galaxy Watch lahko prek modula ClockFace poljubno prilagodite tudi njeno številčnico. Na zunanjem zaslonu pa je ves čas na voljo Googlov pomočnik Gemini, ki ga preprosto sprožite z glasom ali s pritiskom na stransko tipko.

Samsung Galaxy Z Flip8 FOTO: Arhiv ponudnika

Elegantna oblika, ki se poda v vsak žep