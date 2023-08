Rešili ujetega telička Gomzija

"Kliče svoje ljudi in mamo in še ni obupal," je že včeraj sporočilo Društvo Pasja nota. V društvu so zapisali, da je zadnje mleko dobil v četrtek zvečer in da mu primanjkuje tudi sena.

Telička so izvleki iz blata

Čeprav je sprva izgledalo, da bo teliček ostal pozabljen, se je zgodba dotaknila številnih, ki so pozivali k ukrepanju. Med drugim je rešitve iskalo Društvo Pasja nota, ki je prek družbenih omrežij sporočalo, da nujno potrebujejo bager. Kot kaže, pa sta pri reševalni akciji posredovala tudi Tina Gaber in njen partner premier Robert Golob.

Danes so nam predstavniki civilne zaščite sporočili, da so se zadeve dovolj umirile, da so lahko na teren poslali goseničarja in da bo torej reševalna akcija le lahko stekla. Eden od predstavnikov civilne zaščite je napovedal, da bo akcija izjemno zahtevna in da bo sodelovalo tudi večje število gasilcev.

Najprej so morali odkriti ruševine hleva in se prebiti čez material, ki ga je prinesla voda. Obstajala je tudi verjetnost, da bi telička med reševanjem poškodovali, saj je bilo zaradi velike količine blata težko videti, kako točno je ujet.

Zdaj čakajo na helikopter, ki bo telička odpeljal na nadaljnjo oskrbo.