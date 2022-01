Ujeti na Krvavcu: žičnico popravili, smučišče bo normalno obratovalo naprej

Pokvarjeno žičnico, zaradi katere so smučarji za nekaj ur ostali ujeti na Krvavcu, so že popravili, smučišče bo normalno obratovalo naprej, so pozno zvečer sporočili iz RTC Krvavec. Kabinska žičnica se je pokvarila okoli 13. ure, avtobus pa je zadnjo skupino smučarjev v dolino prepeljal ob 19.30.

Smučarji in obiskovalci so včeraj na Krvavcu ostali ujeti več ur. Okvara kabinske žičnice se je zgodila okoli 13. ure. Nato so ljudi, ki so bili v kabinah, s kabinsko žičnico postopoma prepeljali v dolino. "Stali so deset minut, potem so se malo premaknili, pa deset minut stali, tako da večurnega stoječega čakanja v kabinah ni bilo," je za STA dejala vodja marketinga RTC Krvavec, Barbara Trebušak. Ko so bile vse kabine prazne, so poskušali žičnico popraviti, okoli 15. ure pa so ugotovili, da ne morejo odpraviti napake.

"Ljudje se niso mogli vrniti v dolino in so obtičali v gneči in vrstah pred postajo. Po večurnem čakanju se je večina peš namenila do prve postaje, Jezerc (približno dva kilometra stran), v smučarskih čevljih in s smučmi na rami ... Organizirali so tudi prevoz z nekaj kombiji in ponudili čaj, toda ogromno ljudem je ta izpad pokvaril prijeten konec novoletnih počitnic. Od tod pa so organizirali avtobusni prevoz v dolino," je dogajanje opisala ena izmed naših bralk.