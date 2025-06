Ujeti pod vročinsko kupolo: kaj je to?

Nad Evropo je torej nastala t.i. vročinska kupola. Ta več dni zapored miruje nad nekim območjem in skrbi za dolgotrajne vročinske valove. Toda kaj točno je toplotna kupola in kako poveča toploto? Zrak se v vročinski kupoli zaradi vse bolj suhih in toplih tal ob sončnem vremenu postopno segreva, hkrati pa se v višinah spušča proti tlom, kar pomeni drugi vir segrevanja ozračja in prepreko za kopičenje vodne pare, ki bi lahko sprožila nevihte in osvežitev. V običajnih vročinskih valovih v zmernih geografskih širinah je glavni dejavnik dotok toplejše zračne mase iznad južnih krajev, za nas npr. iznad Severne Afrike, medtem ko je pri vročinskih kupolah to drugotnega pomena. V dlje časa vztrajajočem višinskem grebenu, anticiklonu pri tleh, se je ob sončnem in suhem vremenu nad večjim delom Sredozemlja in Sredozemskega morja zračna masa močno ogrela, hkrati pa so se ogrela tla in površina morja. To je posledica dolgotrajnega vročinskega vala in sončnega vremena nad sušnimi tlemi, kar je skupaj s spuščanjem zračne mase v višinskem grebenu privedlo do rekordnih temperatur pri tleh. Čeprav gre za naraven pojav, znanstveniki opozarjajo, da bi podnebne spremembe lahko povzročile pogostejše in intenzivnejše tovrstne valove.