UKC in medicinska fakulteta sklenila dogovor, izvajanja storitev ne bodo prekinili

Spor med ljubljanskim kliničnim centrom in medicinsko fakulteto je, kot kaže, končan. Dekan medicinske fakultete Igor Švab in direktor UKC Ljubljana Marko Jug sta namreč sporočila, da so dosegli dogovor. S tem je preklicana tudi napoved fakultete, da bo zaradi domnevnega 43-milijonskega dolga prenehala izvajati preiskave za našo največjo bolnišnico. "Vse storitve bomo še naprej izvajali kot načrtovano," je povedal Švab, čeprav več podrobnosti o dogovoru nista razkrila.

Javnost je zadnje tedne pretresal spor med UKC Ljubljana in medicinsko fakulteto, ki je prejšnji teden napovedala, da bo zaradi domnevnega 43-milijonskega dolga prenehala izvajati preiskave za našo največjo bolnišnico. UKC Ljubljana je fakulteti na drugi strani očital, da napihuje cene storitev in da ne želi razkriti marž cen. "Dogovor je dosežen," pa je danes po sestanku povedal dekan medicinske fakultete Igor Švab. Pojasnil je, da se 15. decembra, ko naj bi prenehali z izvajanjem storitev za UKC Ljubljana, ne bo nič spremenilo. "Delo bo potekalo kot doslej, vse storitve bomo še naprej izvajali kot načrtovano," je povedal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Podrobnosti boste izvedeli kasneje, zdaj lahko potrdim samo to, da smo sklenili dogovor, ki bo omogočal nadaljnje delo in skrb za paciente, kako, pa je predmet nadaljnjega dogovora," je še dodal. Direktor UKC Ljubljana Marko Jug je dodal, da je zanje ključno, da se vzpostavljata konstruktivna drža in transparentno poslovanje. "V tem smislu je krovni dogovor dosežen," je povedal. "Dogovorili smo se, da bo poslovanje transparentno, to pomeni, da bomo tudi cene skupaj pogledali, ampak vse nadaljnje analize bodo potekale naknadno. Važno je, da smo dosegli krovni dogovor, da vsi želimo, da poslovanje poteka transparentno, to je ta ključni korak," pojasnjuje Jug. icon-expand UKC Ljubljana FOTO: Damjan Žibert Pri maratonski mediaciji je sodelovala tudi Univerza v Ljubljani. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič je sporočil, da javna zavoda uradno več nista v sporu in da sta dosegla dogovor o nadaljnjem sodelovanju. "Sami smo poiskali razum in pogum, univerza pa se je izkazala v vsej svoji širini in prisluhnila obema. Mogoče bi pa morala univerza odpreti mediacijsko pisarno," je povedal Jug. PREBERI ŠE So pacienti postali talci spora med medicinsko fakulteto in UKC Ljubljana? Kot smo že poročali, bi najkrajšo potegnili državljani; kot davkoplačevalci, če bo UKC moral plačati ves domnevno napihnjen dolg, ali kot bolniki, če bo medicinska fakulteta uresničila grožnjo in ustavila preiskave.