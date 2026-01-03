V UKC Ljubljana prostora za štiri, a Švica naše pomoči za zdaj ne potrebuje

Odziv evropskih držav na prošnjo Švice, naj ji pomagajo pri oskrbi poškodovanih, je izjemen. Ponujena pomoč že presega potrebe, pravijo na slovenskem zunanjem ministrstvu.

To v praksi pomeni, da Švica ta trenutek slovenske pomoči ne potrebuje, lahko pa bi se to v prihodnosti spremenilo.

Po naših informacijah bi lahko v ljubljanskem UKC oskrbeli dva do štiri paciente. Švicarske oblasti se zdaj prednostno odločajo za sodelovanje z državami na podlagi več kriterijev.

Med drugim bližine, državljanstva pacientov, jezika. Prav tako si zaradi lažje koordinacije želijo vključiti čim manj držav.