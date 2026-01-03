Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

V UKC Ljubljana prostora za štiri, a Švica naše pomoči za zdaj ne potrebuje

Ljubljana/Crans Montana, 03. 01. 2026 19.39 pred 59 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Manca Turk
Obisk ljubljanske urgence

Slovenija se je po tragediji v Crans Montani, ki je terjala 40 mladih življenj, odzvala na prošnjo Švice za mednarodno pomoč in ji ponudila možnost oskrbe poškodovanih z opeklinami. V Švici so medtem identificirali prve štiri smrtne žrtve, kriminalistična preiskava pa se nadaljuje, tako glede odgovornosti kot tudi glede vprašanja, zakaj je bil požar tako smrtonosen.

Odziv evropskih držav na prošnjo Švice, naj ji pomagajo pri oskrbi poškodovanih, je izjemen. Ponujena pomoč že presega potrebe, pravijo na slovenskem zunanjem ministrstvu.

To v praksi pomeni, da Švica ta trenutek slovenske pomoči ne potrebuje, lahko pa bi se to v prihodnosti spremenilo.

Po naših informacijah bi lahko v ljubljanskem UKC oskrbeli dva do štiri paciente. Švicarske oblasti se zdaj prednostno odločajo za sodelovanje z državami na podlagi več kriterijev.

Med drugim bližine, državljanstva pacientov, jezika. Prav tako si zaradi lažje koordinacije želijo vključiti čim manj držav.

Preberi še Preživeli s hudimi opeklinami tudi na zdravljenje v Slovenijo?

Ni pa prvič, da je Slovenija ponudila pomoč pri zdravljenju poškodovancev. Lani, ko je zaradi pirotehnike zagorel severnomakedonski klub Pulse, v katerem je umrlo 63 ljudi, smo sprejeli štiri paciente.

Policija v Švici je identificirala prve štiri od 40 smrtnih žrtev. Gre za 21-letno žensko, 18-letnika, 16-letno dekle in 16-letnega fanta. Trupla so že predali družinam, medtem ko drugi svojci in prijatelji na informacije še naprej čakajo v agoniji.

Preberi še Obupani starši še vedno iščejo sina: 'Srečno novo leto, mama, rad te imam'

Intenzivna kriminalistična preiskava se medtem nadaljuje. Policija se bo osredotočila na materiale v baru, obratovalna dovoljenja, varnostne ukrepe. Solastnika lokala na drugi strani trdita, da je bar obratoval v skladu s pravili, inšpekcija naj bi ga v zadnjem desetletju pregledala trikrat.

Švicarske oblasti domnevajo, da je bil požar tako usoden, ker naj bi se razvil v tako imenovani flashover. Nevaren pojav, pri katerem se skoraj hkrati vname vse v prostoru, temperatura pri stropu pa doseže kar 600 stopinj Celzija.

švica tragedija pomoč slovenija poškodovani

V kakšnem spominu je Mariborčanom ostala Zlata lisica?

Domačinka iz Crans Montane: nasmešek, a oči rdeče in trak črn

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mojcd
03. 01. 2026 20.38
Ha ha ha ha 4je za najbolj napredno Zdravstvo v eu, hahaha kot da bi se norcevali.
Odgovori
0 0
periot22
03. 01. 2026 20.23
Slovenske pomoči nočejo za bogataše nimamo elitnih bolnišnic!!!!!!
Odgovori
+1
1 0
a res1
03. 01. 2026 20.15
Prinas vsi oodelki zasedeni, da pacient čaka minimalno 24 ur na hodniku, tujce bi pa vzeli?
Odgovori
+5
5 0
mojcd
03. 01. 2026 20.38
Vsak tujec kinpride k nam se prijavi in ma vse ugodnosti brez cakalnih dob ker ni v sistemu. Preverjeno
Odgovori
0 0
ZIPPO
03. 01. 2026 20.12
In Švicarji imajo v taki tragediji ŠE KRITERIJE???? Ko bomo imeli v Sloveniji katastrofalno nesrečo in bomo rabili pomoč,nam Švica ne bo pomagala.Je jasno zdaj to. Zapomnite si.Ve se od koga bodo sprejeli pomoč.Od tistih,ki jih že desetletja hranijo.Slovenija ni med njimi.
Odgovori
+4
4 0
hrček sifredi
03. 01. 2026 20.16
Drugače mogoče so dobili takoj v okolici bolnice nismo ravno blizu. Drugace so pa po naravi človeka švicarji poden....
Odgovori
+1
1 0
galeon
03. 01. 2026 20.09
Ponujate se državi, ki ima vsega preveč. Res ste ovce.
Odgovori
+3
4 1
Ena Dva 3 4
03. 01. 2026 20.02
Zakaj ne poveste, da je Izrael ponudil pomoč sam od sebe, ker imajo odlične zdravnike in strokovnjake na področju zdravljenja in prepoznavanja hudih/najhujših opeklin
Odgovori
+3
4 1
anonimcek
03. 01. 2026 20.01
Kolikor Švicarji poznajo slovensko zdravstco, ne bodo k nam poslali nikogar…
Odgovori
+6
9 3
jedupančpil
03. 01. 2026 19.52
a zdej bo pa maduro non stop... a UA je fertig? vse pokradl?
Odgovori
+5
6 1
