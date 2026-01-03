V UKC Ljubljana prostora za štiri, a Švica naše pomoči za zdaj ne potrebuje

Odziv evropskih držav na prošnjo Švice, naj ji pomagajo pri oskrbi poškodovanih, je izjemen. Ponujena pomoč že presega potrebe, pravijo na slovenskem zunanjem ministrstvu.
To v praksi pomeni, da Švica ta trenutek slovenske pomoči ne potrebuje, lahko pa bi se to v prihodnosti spremenilo.
Po naših informacijah bi lahko v ljubljanskem UKC oskrbeli dva do štiri paciente. Švicarske oblasti se zdaj prednostno odločajo za sodelovanje z državami na podlagi več kriterijev.
Med drugim bližine, državljanstva pacientov, jezika. Prav tako si zaradi lažje koordinacije želijo vključiti čim manj držav.
Ni pa prvič, da je Slovenija ponudila pomoč pri zdravljenju poškodovancev. Lani, ko je zaradi pirotehnike zagorel severnomakedonski klub Pulse, v katerem je umrlo 63 ljudi, smo sprejeli štiri paciente.
Policija v Švici je identificirala prve štiri od 40 smrtnih žrtev. Gre za 21-letno žensko, 18-letnika, 16-letno dekle in 16-letnega fanta. Trupla so že predali družinam, medtem ko drugi svojci in prijatelji na informacije še naprej čakajo v agoniji.
Intenzivna kriminalistična preiskava se medtem nadaljuje. Policija se bo osredotočila na materiale v baru, obratovalna dovoljenja, varnostne ukrepe. Solastnika lokala na drugi strani trdita, da je bar obratoval v skladu s pravili, inšpekcija naj bi ga v zadnjem desetletju pregledala trikrat.
Švicarske oblasti domnevajo, da je bil požar tako usoden, ker naj bi se razvil v tako imenovani flashover. Nevaren pojav, pri katerem se skoraj hkrati vname vse v prostoru, temperatura pri stropu pa doseže kar 600 stopinj Celzija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.