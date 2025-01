UKC Ljubljana: Zapleti niso nastali zaradi nestrokovnega kirurškega posega

Po mnenju UKC Ljubljana sodišče glede na strokovno kompleksnost primera v sodbi ni upoštevalo vseh relevantnih dejstev in predloženih tujih medicinskih študij ter je napačno razumelo ključna strokovna medicinska dejstva, na tej podlagi pa izvedlo napačne zaključke. "Pri sodbi se je sodišče oprlo predvsem na mnenje tujega izvedenca kardiološke stroke, ne da bi pri tem pridobilo tudi mnenje (tujega) izvedenca kardio-kirurške stroke, kar je za tako kompleksen in redek primer prirojene srčne okvare pri otroku nesprejemljivo," so zapisali.

Kot vztrajajo, je celotna medicinska ekipa UKC Ljubljana kirurški poseg, ki je predmet odškodninske tožbe, opravila z najvišjo strokovnostjo in skrbnostjo. "Elektroda srčnega spodbujevalnika (ki jo je bilo zaradi okvare treba urgentno zamenjati) je bila pri urgentnem posegu nameščena na ustrezno mesto, ki je omogočalo dober prag vzdražnosti, ki preprečuje življenjsko ogrožajočo bradikardijo. To mesto je bilo določeno glede na meritve, izvedene med samim kirurškim posegom. Pri tovrstnih posegih je omejitveni dejavnik za izbor mesta namestitve morebitna zabrazgotinjenost srca zaradi predhodnih posegov, prav tako se je treba izogniti mestom, na katerih srčna stena ni dovolj debela in bi lahko pri pripravi in namestitvi elektrode prišlo do predrtja stene, kar bi bilo za pacienta usodno. Vse to je bilo pri posegu natančno in skrbno pretehtano ter upoštevano," pojasnjujejo.

Kardio-kirurška in kardiološka stroka UKC Ljubljana zato enotno soglašata, da je bil urgentni kirurški poseg opravljen strokovno, varno in na način, ki je zagotavljal najboljši možni izid za pacienta, ter da do pooperativnih zapletov in komplikacij nikakor ni prišlo zaradi nestrokovnega kirurškega posega.

"Z vso strokovnostjo, zdravniško etiko ter empatijo do otroka in staršev UKC Ljubljana ponovno seznanja javnost, da izkušena in strokovna ekipa zdravnikov UKC Ljubljana ni mogla predvideti zapletov, ki so sledili v naslednjih mesecih po kirurškem posegu. Vse to je bilo sodišču pojasnjeno. Vendar se je sodišče v vmesni sodbi praktično v celoti oprlo na pričanje izvedenca iz Nemčije, ki je sicer izkušen pediatrični kardiolog, ni pa srčni kirurg in v svoji zdravniški karieri kot operater ni opravil nobenega kirurškega posega na srcu," so še dodali.