GH Holding: Stališča UKC LJ so napačna, zavajajoča in v celoti neutemeljena

"Na podlagi prejetih dodatnih informacij lahko zaključimo, da ponudnik verjetno ni vedel, da že ves čas izpolnjuje vse tehnične zahteve razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo neupravičen in je verjetno posledica nepoznavanja opreme, ki jo ponuja," so bili ostri v UKC Ljubljana.

V UKC Ljubljana so namreč sporočili, da je iz prejete dokumentacije o tehničnih specifikacijah opreme, ki jo ponuja GH Holding, razvidno, da lahko le-ta ponudi tudi vgradnjo fiksnega detektorja v stenski stativ in da je zato zahtevek za revizijo popolnoma nerazumljiv. To bi namreč pomenilo, da bi GH Holding lahko ponudil blago v skladu s specifikacijami iz razpisne dokumentacije in bi lahko ponudbo tudi oddal.

Po tem, ko so iz UKC Ljubljana minuli petek sporočili, da tudi GH Holding, skladno s pogoji objavljenega javnega naročila, lahko ponudi opremo, se je odzvalo tudi podjetje GH Holding, ki pravi, da temu ni tako.

A na GH Holding poudarjajo, da so stališča UKC Ljubljana "napačna, zavajajoča in v celoti neutemeljena, ter očitno namenjena zameglitvi dejanskega stanja oziroma preusmeritvi pozornosti".

"Vsebina podanega sporočila za javnost dejansko pomeni tudi, da UKC Ljubljana celo izrecno priznava, da so vsi argumenti UKC Ljubljana, ki jih je UKC Ljubljana podal v odločitvi o zahtevku za revizijo, neutemeljeni," so sklenili.

"UKC Ljubljana je torej tisti, ki zavaja javnost in s tem Državno revizijsko komisijo, saj se glede na dane izjave dejansko obnaša, kot da ne pozna niti lastne razpisne dokumentacije oziroma da sploh ni podal odgovorov s katerimi, da je dejansko izrecno onemogočil podajo ponudbe s takšno tehnologijo kot jo ponuja GH Holding," pravijo, pri tem pa dodajajo, da so odgovori na Portalu javnih naročil skladno z javno-naročniško zakonodajo del razpisne dokumentacije.

Spomnimo. UKC Ljubljana je v začetku junija po pritožbi podjetja GH Holding ustavil postopek javnega naročila za sedem diagnostičnih naprav za računalniško tomografijo (CT) in rentgensko slikanje. GH Holding jim je očital, da so razpisno dokumentacijo priredili tako, da ustreza le enemu ponudniku, in sicer podjetju Siemens.

KPK je v okviru predhodnega preizkusa z vpogledom na portal javnih naročil ugotovila, da je bila v povezavi z omenjenim javnim naročilom vložena zahteva za revizijo in da je v teku predrevizijski postopek. Prav tako so ugotovili, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic v povezavi z izvajanjem določb zakona o javnem naročanju, zato so primer odstopili Policiji.

Generalni direktor UKC Marko Jug je sicer že pred dnevi dejal, da je vodstvo zaradi zahteve po reviziji ustanovilo dodatno notranjo strokovno skupino, nabavna služba in zunanji pravni svetovalci pa so še enkrat obravnavali celoten postopek. Nepravilnosti v postopku nabave že tedaj niso ugotovili.