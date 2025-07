UKC Ljubljana in nemški srčni center v sodelovanje

V Münchnu je bil ob jubilejnem zasedanju ob 50. obletnici delovanja Stalne mešane slovensko-bavarske komisije v ponedeljek podpisan sporazum o sodelovanju med Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana in TUM Klinikum Deutsches Herzzentrum (DHM), ki vključuje izobraževanje, izmenjavo znanj ter sodelovanje pri raziskavah s področja prirojenih srčnih napak, so v objavi na družbenem omrežju X navedli v UKC Ljubljana.

Sodelovanje z DHM se je sicer pričelo v letu 2022 in poglobilo konec leta 2023 s sklenjeno namero o sodelovanju. Kot je ob podpisu povedal Pokorn, so nemškemu srčnemu centru hvaležni za vso dosedanjo nesebično podporo in sodelovanje.

V imenu DHM sta sporazum podpisala Christian Meierhofer in Sandra Langer , v imenu UKC Ljubljana pa v. d. strokovnega direktorja Gregor Norčič , vodja Centra za zdravljenje bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami UKC Ljubljana Janez Vodiškar in strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn .

"S podpisom sporazuma bomo to sodelovanje v prihodnje še nadgradili in v UKC Ljubljana postali še močnejši center za obravnavo otrok s prirojenimi srčnimi boleznimi v tem delu Evrope," je dejal.

Po Norčičevih besedah pa se v UKC Ljubljana zavedajo, da je dobro mednarodno sodelovanje z najboljšimi centri v Evropi pomembno za zagotavljanje vrhunske zdravstvene oskrbe bolnikov s srčnimi težavami v Sloveniji. DHM sicer po navedbah UKC Ljubljana že več kot štiri desetletja izvaja izjemen program za zdravljenje prirojenih srčnih bolezni, osredotočeni pa so tudi na izboljšanje oskrbe pacientov.

Cilji sodelovanja z DHM so zato vzdrževanje in izboljševanje rezultatov zdravljenja srčnih bolezni pri otrocih in odraslih, olajšanje izobraževanja in izmenjave znanja pri zagotavljanju celovite oskrbe bolnikov s prirojenimi srčnimi boleznimi ter raziskovalna dejavnost na tem področju.