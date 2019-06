UKCL išče novega direktorja, a za nižjo plačo od zdravniške

In to kljub temu, da ima klinični center kar 8.150 zaposlenih, od tega več kot 1.100 zdravnikov in 4.000 osebja zdravstvene nege, ki na leto obravnavajo skoraj 120 tisoč pacientov. Tudi zato so njihovi lanski odhodki precej presegli pol milijarde evrov (natančno 549.703.368 evrov), izguba pa skoraj 23 milijonov evrov.

Vse to seveda pomeni, da je direktor bistveno slabše plačan od nekaterih zdravnikov, ki z dežurstvi, pripravljenostjo in podobnim, prejmejo tudi do 15 tisočakov bruto. Še boljše so verjetno plače pri ključnih dobaviteljih, saj ti letno od bolnišnice dobijo tudi krepko čez osem milijonov evrov.