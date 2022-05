UKC Ljubljana lansko leto sklenil z 9,3 milijona evri minusa

V letu 2021 so v UKC Ljubljana bolnišnično zdravili 113.254 bolnikov, kar je za 8,8 odstotka več glede na realizacijo v 2020 in za 4,9 odstotka manj glede na načrt 2021. Obravnavanih je bilo 87.360 bolnikov v bolnišničnih ambulantah, kar je za 5,8 odstotka več glede na realizacijo v 2020 in 8,9 odstotka manj glede na načrt 2021. Opravili so 192.381 prvih pregledov v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, kar je za 10,1 odstotka več glede na realizacijo v 2020 in 10,8 odstotka manj glede na plan 2021. Realiziranih je bilo 8.779.333 točk v specialistični ambulantni dejavnosti, kar je za 1,2 odstotka več glede na plan 2021 in 17,6 odstotka več glede na realizacijo v 2020.

"Ocenjujem, da je bilo poslovanje v finančnem smislu glede na vse omejitve izvajanja delovnega programa zaradi epidemije covida-19 in na drugi strani izrazitega povečanja stroškov medicinskih in ostalih materialov na globalnem trgu v drugem polletju, uspešno. Univerzitetni klinični center Ljubljana je imel namreč tudi v letu 2021 najpomembnejšo vlogo in največje breme pri zdravljenju pacientov s covidom-19 in tistih brez," je povedal direktor bolnišnice Jože Golobič. Ocenil je, da je UKC svoje poslanstvo in odličnost nadaljeval tudi v letu 2021, "čeprav smo zaradi epidemije covida-19, pomanjkanja in obolevanja kadra ter prerazporejanja kadra z matičnih delovišč na covidne oddelke realizirali bistveno manj zastavljenega programa, kot bi želeli". Po njegovih besedah osrednjo slovensko bolnišnico v letošnjem letu čakajo dodatni izzivi, med drugim kako višje stroške ustrezno ovrednotiti v ceni storitev ter kako glede na epidemijo in zastavljene investicijske načrte zagotoviti pozitivno poslovanje.

Sicer pa ljubljanski UKC v prihodnjih dveh letih čaka več pomembnih investicijskih projektov. V letih 2022 in 2023 bo obnovljena in energetsko sanirana večina klinik UKC Ljubljana, leta 2026 pa bo dograjena tudi infekcijska klinika. Začeli so že sanacijo negovalne bolnišnice, intenzivno se pripravljajo na celovito prenovo glavne stavbe UKC. Med večjimi naložbami v naslednjih letih bodo še prenova stavbe ZVD, energetska sanacija nove in stare porodnišnice, Leonišča, stare travmatološke klinike, dermatovenerološke klinike, Bolnice Petra Držaja, dokončanje urgence in prenova kirurškega bloka. "Za UKC bodo to prelomna leta. Načrti investicij so ambiciozni. Svet zavoda bo bdel nad izvajanjem naložb kot tudi nad porabo denarja, ki je bil v veliki meri zagotovljen iz Evropskih sredstev, namenjenih obnovi. Verjamem, da bodo sredstva dobro izkoriščena, saj takšne investicijske priložnosti ne slovensko zdravstvo ne UKC še nista imela," pa je poudaril predsednik sveta UKC Ljubljana Matjaž Trontelj.