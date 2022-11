PRENOS V ŽIVO: V UKC Ljubljana z novo metodo menjave srčnih zaklopk

Kako poteka nova metoda vstavljanja srčne zaklopke v UKC Ljubljana predstavljajo asis. dr. Nikola Lakič , dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja, prof. dr. Matjaž Bunc , dr. med., vodja katetrskega laboratorija in Tadeja Kolar , dr. med., kardiokirurginja. Njihove izjave in pojasnila lahko v živo spremljate na 24ur.com.

Nova metoda je namenjena vsem bolnikom, ki so že imeli posege na srcu in bi bili zaradi dodatnih pridruženih boleznih klasični kirurški posegi preveč tvegani.

V srcu imamo štiri zaklopke: aortno, mitralno, trikuspidalno in pulmonarno, njihova naloga pa je, da kri spuščajo po točno določeni poti in tudi po točno določenem vrstnem redu. Pri določenih bolnikih se zgodi, da pride do težav. Če zaklopka spušča kri nazaj, torej v napačno smer, se stanje imenuje regurgitacija.

Po podatkih NIJZ iz leta 2017 so vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije še vedno bolezni obtočil (med najpogostejše sodijo srčni infarkt, možganska kap, odpoved srca idr.) ter neoplazme (rak prebavil, prostate, dojke in pljuč), ki so bile v letu 2017 vzrok 70 odstotkov vseh smrti.

Velik napredek pri operaciji zaklopk

Okvare zaklopk so lahko prirojene ali pa jih povzročijo okužbe, srčni napadi, poškodbe srca. Nekatere takšne okvare ne povzročajo težav in ne potrebujejo zdravljenja. Večje pa zahtevajo zdravljenje z zdravili, z operacijami, pogosto z zamenjavo zaklopk. V preteklosti so zaklopke menjavali z operacijo na odprtem srcu, kakor temu pravijo. To pomeni, da kirurg med operacijo krvni obtok preusmeri na napravo, ki se ji reče izventelesni krvni obtok (ekstrakorporalna cirkulacija), medtem pa operira srce. Pred leti so začeli v določenih primerih, kjer je to bilo dopustno, izvajati metodo TAVI. Gre za katetrsko vstavitev srčne zaklopke skozi žilo v dimljah. Običajno se metoda uporablja pri zelo starih pacientih z visoko komorbiditeto, pri katerih bi bil kirurški pristop z zunajtelesnim obvodom zelo rizičen.

Zadnja leta pa je bil napredek na področju operacije zaklopk še večji, in sicer je šel napredek v smer, da kirurgi ne odpirajo več celotnega prsnega koša, temveč skušajo na prsnem košu narediti čim manj travme, da rehabilitacija po operaciji hitreje poteka. Namesto 25 centimetrov velikega reza in odpiranja prsnega koša, sedaj naredijo minimalen rez med rebri. Pri določenih bolnikih skozi ta rez speljejo zunajtelesni krvni obtok z zaustavitvijo srca in nato zamenjajo obolelo zaklopko. Gre za kirurški poseg.

Zdaj pa tudi to ni več potrebno, saj so z novo metodo uspešno zamenjali okvarjeno mitralno zaklopko brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka, s čimer so zmanjšali možnost zapletov med samim posegom in hkrati pospešili sam proces rehabilitacije.